Neues Gesetz: Jäger fühlen sich entmündigt

Es geht um Schonzeiten, um Fütterungsverbot, um wildernde Hunde, und natürlich auch um den Naturschutz. Das geplante Jagdgesetz für Baden-Württemberg ist so neu wie umstritten. Auch wenn es lang noch nicht beschlossen ist, befürchten Vertreter aus Jägerschaft, Landwirtschaft und Politik schwere Einschnitte in ihre Selbstverantwortung. Naturschutzvertreter sind da anderer Ansicht.

Die strittigen Punkte aus Sicht der Beteiligten vor Ort:

Wildtierbeauftragter

Nach dem neuen Gesetz soll es einen Wildtierbeauftragten geben, das Kreisjagdamt, ein Kollegialorgan der Unteren Jagdbehörde (mit Vertretern aus Kreisverwaltung, Forstbehörde, Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften, Gemeinden und Jägerschaft), soll dafür abgeschafft werden.

Der Politiker: Anders als bisher wären dann nicht mehr alle Interessen vertreten, meint Anton Stier, Mitglied des Jagd-Gremiums und bis vor kurzem noch für die CDU im Kreistag und Bürgermeister von Frittlingen. Im Gegenteil: Der Wildtierbeauftragte muss einen Jagdschein haben, sei also ohnehin „vorbelastet“. Zudem sei der beim Kreis angestellt und koste zusätzliches Geld, „der Kreis hat personell andere Probleme“.

Die Jäger: Auch die Jäger sehen sich bei einem Wildtierbeauftragten nicht gut aufgehoben. Das hätte nur Entmündigung für die Jäger und mehr Bürokratie zur Folge, befürchtet Kreisjägermeister Hans Joachim Wehn.

Der Umweltschutz: Eigentlich gebe es die Wildtierbeauftragten schon, sagen die Befürworter, die nicht nur aus dem Umweltschutz, sondern auch aus dem Forstwesen kommen. Nur hätten diese bisher keine rechtliche Grundlage. Die soll das neue Gesetz jetzt schaffen und ihre Kompetenzen festlegen. Die Wildtierbeauftragten sollen zum Beispiel Ansprechpartner sein, wenn neue Tierarten auftauchen oder Tiere Probleme machen. Das wiederum bedeute frische Ideen statt ein „veraltetes“ Kreisjagdamt.

Schonzeiten

Künftig soll es für alle Tiere eine allgemeine Schonzeit geben, voraussichtlich zwischen März und April dürfen sie also nicht geschossen werden. Das soll auch für Schwarzwild, also Wildschweine gelten, solange sie sich im Wald bewegen. Auf der grünen Wiese oder im Feld dürfen sie geschossen werden.

Die Jäger: Gerade die Regelung für Schwarzwild stößt bei den Jägern auf Unverständnis. Zu Beginn des Jahres seien die Wildschweine kaum unter freiem Himmel zu finden, könnten also gar nicht geschossen werden – was aber bitter nötig sei. „Das Gros der Strecke wird im Wald erbracht“, sagt Manfred Stellmacher, stellvertretender Kreisjägermeister. Um die 20 Prozent der Wildschweine erlege er im Frühjahr im Wald.

Der Politiker: Auch für Gemeinden sei die Schwarzwild-Regelung kein gutes Zeichen, meint Anton Stier. Das mache die Pacht eines Jagdreviers wegen der Wildschadensregulierung noch unattraktiver: Wildschweine richten besonders auf Feldern viel Schaden an.

Der Landwirt: Wilhelm Schöndienst, Vorsitzender des Landwirtschaftsverbands, macht deshalb die Wildschadensregulierung zu schaffen. 20 Prozent sollen die Landwirte nach dem neuen Gesetzt selbst bezahlen müssen, 80 Prozent der Jäger. „Bisher hat man Bagatellschäden ja gar nicht gemeldet“, meint Schöndienst, „aber wenn es so geregelt ist, werden wir alles melden.“ Eben auch, weil durch Schwarzwild so viele Schäden zu erwarten sind.

Der Umweltschutz: Verbänden wie dem Wildtierschutzverein gehen die Schonzeiten nicht weit genug. Auch Wildtieren bräuchten in der Fortpflanzungszeit eine adäquate Erholungspause. Das Gesetz müsse „die permanente Störung durch Jagd und Jäger zeitlich eingrenzen“.

Wildernde Haustiere

Bislang dürfen Jäger auf streunende Hunde oder Katzen schießen, wenn sie 500 Meter von ihrem Wohnort entfernt im Wald auftauchen. Künftig brauchen Jäger dafüreine schriftliche Genehmigung der Ortspolizei.

Die Jäger: Erneut sehen die Jäger in dieser Regelung eine Beschneidung ihrer Eigenständigkeit. Schon heute werde ein wildernder Hund nur dann geschossen, wenn er Wild verfolge – was bei Manfred Stellmacher schon vorkam. Er sei froh gewesen, diese Option zu haben, sagt Stellmacher. Wenn er jetzt erst die Ortspolizei, in kleinen Gemeinden also den Bürgermeister, fragen müsse, bekäme er die Genehmigung nie: „Der Bürgermeister will ja wiedergewählt werden.“

Der Umweltschutz: Die Landestierschutzbeauftragte Cornelie Jäger, Tierschutz- und Umweltverbände finden ein klares Abschussverbot für Haustiere dagegen sinnvoll. Die Verantwortung für wildernde Hunde liege somit eindeutig beim Hundehalter. Vorwürfe, dass das Verbot ein Misstrauen gegenüber Jägern ausdrücke, weisen die Verbände zurück.

Fütterungsverbot

Die Fütterung von Schalenwild (Huftiere) soll im Winter künftig verboten sein. In Ausnahmefällen kann sie von der obersten Jagdbehörde erlaubt werden.

Die Jäger: „Warum fallen Rehe nicht unter den Tierschutz“, fragt Stellmacher provokant. Viele andere Tiere würden durchgefüttert, wenn es einen strengen Winter gebe, auch Rehe sollten darauf zählen können. Zudem würden die Waldschäden größer, wenn nicht gefüttert werde, meint Jägermeister-Stellvertreter Michael Vatter: „Die Rehe würden sich eben über die Tannenspitzen hermachen, die aus dem Schnee herausragen.“

Der Politiker: Anton Stier hält es für falsch, die Genehmigung der obersten Jagdbehörde zu erteilen, sie sei zu weit weg: „Wenn der Winter in Stuttgart mild ist, haben wir schon 30 Zentimeter Schnee. Das muss vor Ort entschieden werden.“

Der Umweltschutz: In der Natur gebe es eben eine natürliche Sterblichkeit, der Stärkste setzt sich durch, so das Argument der Befürworter des Fütterungsverbots. Beim Zufüttern kämen auch die Schwächsten durch, was auch nicht im Sinne des Waldschutzes ist. Ausnahmen für extreme Winter könne es ja per Beschluss geben, so etwa der jagdpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion Reinhold Pix.