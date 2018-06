Neues Bettenhaus wird im März bezogen

Die Arbeiten am Bettenhaus C des Kreisklinikums Tuttlingen liegen im Zeit- und Kostenplan. Die Verwaltung plant bereits den Umzug in den sanierten Trakt und den Anbau, wie Klinikum-Geschäftsführer Sascha Sartor am Dienstag ausführte. Im März 2019 wird es soweit sein. Innerhalb von vier bis fünf Arbeitstagen sollen die rund 5000 Kubikmeter umbauten Raum bezogen sein.

Die letzten Arbeitsaufträge werden in den kommenden Tagen vergeben: „Möblierung, Spinde und Umkleiden für das Personal und Gardinen“, zählt Sartor auf. „Auch daran sieht man, dass ein Ende absehbar ist.“ Im November 2016 sind die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung gestartet, der Spatenstich war im April 2017. Auch wenn die Bauphase mehr als zwei Jahre dauern wird und die Preise im Bausektor zuletzt gestiegen sind, hat der Geschäftsführer eine gute Nachricht: „Wir werden mit allen Nachträgen ziemlich genau auf die knapp 21 Millionen Euro kommen, die den Kostenrahmen darstellen.“ 9,25 Millionen Euro fließen vom Sozialministerium des Landes zu, den großen Rest finanziere die Betriebsgesellschaft des Klinikums über Kredite bei hiesigen Geldinstituten.

Im Neubau werden rund 1000 Quadratmeter Grundfläche entstehen. Insgesamt kann das Klinikum im Haus C dann auf 145 Betten in Maximalbelegung zurückgreifen. Reguläre Dreibettzimmer wird es aber nur in den internistischen Stationen C1 bis C3 geben. Im Wöchnerinnentrakt in C4 sind es ausschließlich Ein- und Zweibettzimmer. „Der Trend geht dort zu Familienzimmern“, führt Sartor aus.

Zurück zur internistischen Abteilung: Der Geschäftsführer begründet der Anteil an Dreibettzimmern mit dem Bettenbedarf, aber auch ökonomisch: Eine Umstellung auf Zweibettzimmer als Regelleistung hätte einen Einnahmeverlust von bis zu 400 000 Euro pro Jahr bedeutet, durch die Nichtabrechenbarkeit des Zweibettzimmerzuschlags. Insgesamt sei das Bettenkonzept sehr flexibel. Auch Einbettzimmer wird es geben. Bei Maximalbelegung besteht die Möglichkeit, aus Zweibettzimmern sogenannte eingestreute Dreibettzimmer zu machen. „Das ist immer noch besser, als wenn wir die Patienten im Gang versorgen müssten.“

Der Umzug in die neuen Räume – auch der bestehende Bau wurde völlig entkernt und stand quasi im Rohbau da – wird so vor sich gehen, dass zunächst die Stationen mit Medikamenten und Verbandsmaterial bestückt werden. Dann wird Zimmer für Zimmer, Bett für Bett, aus dem Behelfsbau in die neuen Stationen verlegt. Wenn medizinisch vertretbar, werde versucht, Patienten aus dem Interimsbau entlassen, bevor der Umzug ansteht. Sartor: „Der März ist traditionell ein Monat, in dem das Krankenhaus gut belegt ist.“ Das stelle eine Herausforderung dar.

Plastisch-ästhetische Kliniksiedelt nach Spaichingen um

Auch die Klinik für plastische, ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie zieht um. „Die Hauptabteilung werden wir zum 1. Oktober von Tuttlingen nach Spaichingen zurück verlegen. Das passt perfekt zur dortigen Infrastruktur“, erklärt Sartor.

Zu Chefarzt Dr. Oliver Lotter wird es mit Dr. Steffen Baumeister ab Juli einen „Co-Chefarzt“ geben. Baumeister, Chefarzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen, mache sich selbstständig und werde einen Tag pro Woche in der Abteilung des Kreisklinikums Tuttlingen tätig sein.

Den Umzug nach Spaichingen begründet die Klinikverwaltung auch damit, dass das dortige ambulante Operationszentrum nicht so genutzt werde, „wie wir uns das wünschen“, so Sartor. Auf der anderen Seite sei es schwierig, am Standort Tuttlingen im Bereich plastische-ästhetische Chirurgie Wachstum zu generieren. Sartor: „Patienten sind da, aber wir können ihnen nicht so nahe liegende Termine geben, wie es wünschenswert wäre.“ Der Umzug nach Spaichingen sei eine Chance. Bis Mitte 2015 war die Klinik bereits dort untergebracht gewesen.