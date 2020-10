Neuer Rekord beim Stadtradeln: Tuttlinger strampeln 684 623 Kilometer

Die erfolgreichsten Teilnehmer der Aktion Stadtradeln wurden im Tuttlinger Ratssaal geehrt. Oberbürgermeister Michael Beck sprach von einem enormen Ergebnis, das die gesamte Stadt Tuttlingen während der Corona-Pandemie erreichen konnte. Es sei mehr geradelt worden, als in anderen Städten vergleichbarer Größe. Tuttlingen steht so gut wie auf dem ersten Platz, in der Kategorie der Kleinstädte, obwohl das Stadtradeln 2020 noch nicht ganz vorbei ist.

Mehr Teilnehmer, als im Jahr 2019, Glück mit dem Wetter und große Motivation führten dazu, dass sich Tuttlingen, von den 363 381 Kilometern, des vergangenen Jahres, auf 684 623 Kilometer steigern konnte.

Die besten Stadtradler wurden in sieben Kategorien geehrt. Conny Liebermann (Team Aesculap AG) holte sich mit 1477,2 zurückgelegten Kilometern, den ersten Platz unter den Frauen, sowie Guillermo Jennert (Team Aesculap AG), mit 2728, 4 Kilometern bei den Männern. Die Stadtradelstars verzichteten drei Wochen lang komplett auf die Nutzung ihres Autos. Ihren Autoschlüssel gaben sie bei Oberbürgermeister Michael Beck ab. Dazu gehörte auch Florian Rieß (Team Jugend Tuttlingen), welcher somit satte 2525 Kilometer zusammen radelte.Die beste Schule war mit Abstand das Otto-Hahn-Gymnasium, mit 130625 Kilometern. Für diese Leistung kam bereits ein Eiswagen an der Schule vorbei, um die fleißigen Radler zu entlohnen. Aesculap AG war die erfolgreichste Firma mit 52011 Kilometern und erhielt ebenfalls einen Besuch des Eiswagens. Den ersten Platz bei den privaten Teams ergatterte sich der Schneeschuh Verein Tuttlingen, mit 21537 Kilometern. Das radaktivste Team, wessen Bewertung sich auf die gefahrenen Kilometer pro Person bezog, war die Bäckerei Fußnegger, die ein kunstvoll gebackenes Fahrrad beisteuerte.

Für ihre Teilnahme, an der Aktion Stadtradeln, durften sich die jeweils besten drei in den Einzelkategorien, über eine Urkunde, einen Gutschein des Zweirad Centers Nerz und eine Stadtradel-Einkaufstasche freuen. Die Stadtradelstars erhielten eine Fahrradtasche der Marke Ortlieb.

Oberbürgermeister Michael Beck erwähnte, dass die Stadt an Verbesserungen für den Radverkehr in Tuttlingen arbeite. Das Stadtradeln rücke das Thema Radverkehr und Klimaschutz mehr in den Vordergrund. Es gebe viele neue Planungen bezüglich des Radnetzes. Angedacht seien qualitative Verbesserungen der Radwege, sowie innerstädtische Optimierungen. 101 Tonnen CO2 konnten durch die Aktion vermieden werden.