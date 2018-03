Neuer Rechner lenkt den Stadtverkehr

Knapp 600 000 Euro kostet der neue Verkehrsrechner, der bis Jahresende im Tuttlinger Rathausnebengebäude in der Waaghausstraße installiert werden soll. Die Gemeinderäte haben der Anschaffung in der Sitzung am Montag zugestimmt. Sie erhoffen sich durch die innovative Ampelsteuerung Verbesserungen im fließenden Verkehr. Die Linienbusse im Stadtverkehr werden aber künftig Vorfahrt haben.

Stadtrat Hans-Martin Schwarz (LBU) hatte die Vorrangschaltung der Bus-Ampeln schon vergangenes Jahr mehrfach moniert. Wie berichtet, war das Vorfahrtsystem der Linienbusse durch technische Probleme seit längerem nicht möglich gewesen. Das soll sich durch den neuen Verkehrsrechner nun ändern. Die Busbeschleunigung wird mit dem neuen Verkehrsrechner bevorzugt bei den Signalprogrammen bedient. Dabei werden alle Verkehrsströme und Phasen berücksichtigt.

Zeitersparnis um einige Minuten

Schwarz schätzt die Zeitersparnis bei einer Busfahrt vom Tuttlinger Bahnhof zum ZOB dadurch auf drei bis dreieinhalb Minuten, wie er in der Sitzung sagte. „Wenn man den ÖPNV attraktiver machen will, dann muss man ran an den Speck.“ Er verband diese Aussage mit der Bitte, dass die neue Technik bis zum Fahrplanwechsel im Dezember funktionieren möge. Schwarz: „Dementsprechend müssen ja auch die Fahrpläne verändert und angepasst werden.“

Uwe Neumann, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, sah diese Zeitplanung als realistisch an, verwies aber darauf, dass die Ausschreibung des Rechners von der Aufnahme in ein Förderprogramm des Regierungspräsidiums Freiburg abhänge. Von dort erhofft sich die Stadtverwaltung rund 230 000 Euro Unterstützung für das Projekt.

Und der neue Rechner, der das bisherige, 16 Jahre alte Modell ersetzen soll, kann noch viel mehr, wie Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck darlegte, als er die intelligente Verkehrssteuerung ansprach. „In Zukunft können wir ganz anders agieren als heute“, stimmte ihm Neumann zu. Ein Beispiel: Bei Unfällen hätten Rettungs- und Feuerwehreinsätze Priorität, dementsprechend würde die Ampelsteuerung auf Ausweichstrecken, die dadurch mehr Verkehrslast tragen, angepasst. Ebenso würden Wartezeiten für Fußgänger automatisch überwacht und kontinuierlich Reports zur Verkehrsabwicklung an den einzelnen Ampelanlagen erstellt. Wenn die Schwachstellen im laufenden Betrieb beseitigt werden, so erhoffen sich die Verantwortlichen bei der Stadt eine Verbesserung des Verkehrsflusses in der Stadt.

Joachim Hilzinger (CDU) wollte das mit Zahlen belegt haben und bat darum, festzuhalten, wie viele Fahrzeuge momentan täglich im Stau stehen im Vergleich zu der Zahl, wenn die Busbeschleunigungsspur eingeführt sein wird. Während der Oberbürgermeister durch das neue System auch Vorteile für den Individualverkehr sieht, bezweifelte Hilzinger das. Er stimmte der Anschaffung des Rechners aber zu.

Parkleitsystem wird ausgeweitet

Hans-Peter Bensch (FDP) fragte nach, inwieweit der Parkleitrechner, der 2008 angeschafft wurde, in den neuen Verkehrsrechner integriert werden könnte. Hier wird nach einer Lösung gesucht, sagte Neumann. Momentan sei man in diesem Punkt noch gebunden, da für den Parkleitrechner ein laufender Fördervertrag mit dem Regierungspräsidium Freiburg bestehe.

Überhaupt – das Parkleitsystem. Wie geht es damit weiter? Der zweite Bauabschnitt soll noch in diesem Jahr geplant und umgesetzt werden. Dieser umfasst die Bereiche Stadthalle und die Hauptzufahrtstraßen, auf die mit elektronischen Wegweisern und Anzeige auf die Zahl freier Parkplätze hingewiesen werden soll, erklärte Neumann.

Der neue Verkehrsrechner arbeitet mit einer Speicherkapazität von rund 20 Terabyte und wird im Keller in der Waaghausstraße 10 installiert, einem frisch sanierten Rathausnebengebäude. Der Verkehrsrechner bekommt eine Notstromversorgung bei einem Stromausfall. Zudem gibt es einen Wartungsvertrag mit der Herstellerfirma. (sz/iw)

Ein Video gibt es unter

www.schwaebische.de/tuttlingen-verkehrsrechner