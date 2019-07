Neuer Rat geht gleich ans Eingemachte

Zur ersten Sitzung des neu gewählten Gemeinderats Durchhausen hat Bürgermeister Simon Axt neben den Gemeinderäten zehn Gäste begrüßt. Der Wahlprüfungsbescheid sei eingegangen, worin die Wahl der Gemeinderäte für gültig erklärt wurde. In einer Vorschau gab Axt bekannt, dass die Themen Feuerwehrmagazin, gewerbliche Entwicklung und der Kindergarten auf die Gemeinderäte zukommen würden.

Noch vor der Verpflichtung ging es ums Geld, genauer um die Entschädigung der Gemeinderäte, die allerdings einstimmig darauf verzichteten, obwohl Axt für eine Auszahlung plädierte. Nach der Vereidigung ging es gleich ans Eingemachte: Um das alte Schulhaus vom Produktions- und Lagerhaus in ein Vereinsheim umzubauen, wurde eine geforderte Rettungstreppe genehmigt. Ebenfalls genehmigt wurde eine Treppe als zweiter Rettungsweg am Gebäude der Mutpol Diakonische Jugendhilfe.

Der kleine Riedsee hinter Durchhausen Richtung Schura war das nächste Thema. Dazu kam vom Wasserwirtschaftsamt Jörg Kamutzky, um zu klären, ob dieser ein Fischteich oder ein Hochwasserrückhaltebecken (HRB) sei. Für die Angelfreunde ist der See ein Angelteich, für den Vertreter des Wasserwirtschaftsamts ein HRB, das in erster Linie den unterhalb gelegenen Aussiedlerhof schützen soll. Starkregenmengen, vor allem in den Jahren 2009, 2014 und 2016, die Neuhausen, Tuttlingen und Emmingen zu schaffen machten, veranlassten die Gemeinde, das HRB überprüfen zu lassen. Dies ergab, dass die Zuflussmenge, damals noch 2,3 Kubikmeter pro Sekunde, auf jetzt 4,7 Kubikmeter pro Sekunde gestiegen ist. Zudem sollte der Grundablass freigelegt werden, und es wurde errechnet, dass der Wasserstand 54 Zentimeter zu hoch ist, was bei Starkregen dazu führen kann, dass das HRB nicht die Menge an Wasser speichern kann wie vorgesehen. Vom Wasserwirtschaftsamt wurde vorgeschlagen, eine vertiefte Sicherheitsüberprüfung zu machen, die Funktionsfähigkeit des Grundablasses herzustellen, Bäume im Dammbereich zu überprüfen, den Wasserstand um 54 Zentimeter abzusenken, als bauliche Maßnahme die Möglichkeit einer Dammscharte in Erwägung zu ziehen und für die entstehenden Kosten einen Förderantrag zu stellen.

Dann standen die Wahlen der Gremien an: Erster stellvertretender Bürgermeister ist Markus Merz und zweiter Stellvertreter ist Tobias Häring. Verbandversammlung des Abwasserzweckverbands Ostbaar: ordentliche Mitglieder sind Bürgermeister Simon Axt, Markus Merz und Tobias Häring. Stellvertreter sind Siegbert Merz, Thomas Beck und Elmar Mattes. Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen: ordentliches Mitglied sind Axt und Edith Braun, Stellvertreter sind Markus Merz und Gerd Kupferschmid. Kuratorium der Musikschule Trossingen: ordentliches Mitglied ist Axt und Stellvertreter ist Elmar Mattes. Zweckverband Baarwasserversorgung: ordentliches Mitglied ist Axt, Stellvertreter ist Siegbert Merz. Gemeinsamer Gutachterausschuss: ordentliches Mitglied ist Gerd Kupferschmid und Stellvertreter ist Siegbert Merz. Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet „Neuen“: ordentliche Mitglieder sind Axt, Markus Merz, Elmar Mattes, Thomas Beck und Siegbert Merz. Stellvertreter sind Markus Merz, Edith Braun, Tobias Häring, Gerd Kupferschmid und Yvonne Ganter. Kindergartenbeauftragte ist Yvonne Ganter. Breitbandinitiative Tuttlingen: ordentliches Mitglied ist Axt und Stellvertreter ist Gerd Kupferschmid.