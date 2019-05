Neuer Leiter für Fritz-Erler-Schule

Rainer Leuthner wird neuer Schulleiter an der Fritz-Erler-Schule. Er wird den Posten zum 1. August antreten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Leuthner studierte Maschinenbau und Produktionstechnik und trat 1992 in den Schuldienst ein. Der Tuttlinger war als Lehrer an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen tätig,bevor er im Jahr 2014 Stellvertretender Schulleiter an der Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil wurde.

Rainer Leuthner folgt als Schulleiter auf Ursula Graf, die seit 13 Jahren Schulleiterin der Fritz-Erler-Schule ist und zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand eintritt.