Neuer Höchststand: So viele Corona-Infektionen gab es seit Pandemiebeginn noch nie

3808 Neuinfektionen hat es in der vergangenen Woche im Landkreis Tuttlingen gegeben – so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn.

Nur Mitte Februar waren die Fallzahlen annähernd so hoch. Doch im Vergleich zur vergangenen Woche gab es einen erneuten Anstieg um rund 20 Prozent. Die 7-Tage Inzidenz lag durchgängig deutlich über dem Landesdurchschnitt und bewegte sich unter den fünf Landkreisen in Baden-Württemberg mit der höchsten Inzidenz. Alle Gemeinden im Landkreis hatten in unterschiedlicher Ausprägung Fälle zu verzeichnen.

80 Plus steigt an

Im Klinikum nimmt die Anzahl älterer Patienten mit 80Plus weiter zu. Wie in der Vorwoche ist der Stand der stationären Covid-Patienten konstant auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 27 Patienten (Stand 22. März) sind im Klinikum Landkreis Tuttlingen, davon vier Patienten auf der Intensivstation. Drei von ihnen werden beatmet. Auch die Anzahl der Corona-Fälle in den Pflegeheimen und bei den ambulanten Pflegediensten ist andauernd hoch. 89 Bewohner und 99 Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen sind infiziert. „Aktuell ist nach wie vor davon auszugehen, dass die Fallzahlen auch in den kommenden Tagen auf einem hohen Niveau bleiben werden“, schreibt das Landratsamt Tuttlingen.

Nur noch freitags Impfungen

In der Kreis-Impfstation wird derzeit nur noch freitags zwischen 13 und 20 Uhr geimpft, zusätzlich finden Impfaktionen in Pflegeheimen statt. Am vergangenen Freitag wurden 235 Impfungen durchgeführt.