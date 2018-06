Neuer Filter für die Tuttlinger Kläranlage

Wer auf dem Radweg von Tuttlingen nach Möhringen fährt, muss derzeit eine kleine Umleitung in Kauf nehmen: An der Kläranlage wird gebaut. Wie die Stadtwerke Tuttlingen auf Nachfrage mitteilen, wird ein neuer Retentionsbodenfilter eingebaut. Grund seien die Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie an die Abwasserbehandlung.

Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadtwerke bis Ende Oktober dieses Jahres. Solange führt der Radweg über eine provisorische, geschotterte Querverbindung. Die Kosten der Baumaßnahme betragen 1,2 Millionen Euro.