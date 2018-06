Neuer Entwurf fürs Torhaus in Thiergarten im Ausschuss

Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Technische Ausschuss des Tuttlinger Gemeinderats am heutigen Donnerstag um 16 Uhr im Ratssaal des Tuttlinger Rathauses zusammen. Auf der Tagesordnung steht dann auch der Entwurf für das Torhaus im Neubaugebiet Thiergarten in der Nordstadt.

So sollen in dem Gebäude, das von der Tuttlinger Wohnbau realisiert wird, 16 Wohneinheiten und ein dreigruppiger Kindergarten entstehen. Dazu gibt es eine Tiefgarage mit 38 Stellplätzen. Im Gegensatz zu der früheren Planung, zu der es in dem Neubaugebiet massiven Wiederstand gegeben hatte (wir berichteten mehrfach), wurde der Entwurf, was die Anzahl der Etagen sowie die Gebäudehöhe betrifft, reduziert. So wird das Gebäude aus einem zweigeschossigen Teil, in den der Kindergarten einziehen wird, und einem fünfgeschossigen Teil für die Wohnungen bestehen.

„Der fünfgeschossige Gebäudeteil unterschreitet mit 15,05 Metern die zulässige Gebäudehöhe von 16,50 Metern sogar um 1,45 Meter“, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Ausschusssitzung. Allerdings werde der Gebäudeteil für den Kindergarten mit 7,50 Metern rund einen Meter höher als es zulässig ist. Das sei laut der Vorlage „angesichts der großen Abstände zu den umliegenden Gebäuden aus städtebaulicher und baurechtlicher Sicht aber absolut verträglich“. In der ursprünglichen Planung waren die Gebäudeteile 24,50 Meter beziehungsweise elf Meter hoch.

3,4 Millionen Euro sind für das Torhaus veranschlagt. Die Miete für den rund tausend Quadratmeter großen Kindergarten soll 10 240 Euro pro Monat betragen. Dazu kommen 2000 Euro monatlich an Nebenkosten. Die Stadt sieht allerdings laut der Vorlage noch Diskussionsbedarf bei der monatlichen Miete.