Neuer Chefarzt für die Frauenklinik

Abdulnaser Shtian wird der neue Chefarzt für die Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde am Klinikum Landkreis Tuttlingen. Das teilt das Klinikum mit. Der Aufsichtsrat habe den Nachfolger für Dr. Bernhard Martin, der im Frühjahr in den Ruhestand geht, kürzlich gewählt.

Shtian wird die Stelle laut Pressemitteilung in der zweiten Jahreshälfte übernehmen. Er ist derzeit Oberarzt an der Frauenklinik des Universitätsklinikums Jena und Koordinator des dortigen Myom-, Minimalinvasiv-chirurgischen-, und Endometriosezentrums. Er verfüge über umfangreiche Erfahrung in der Geburtshilfe und Perinatalmedizin, heißt es weiter. Weitere Schwerpunkte liegen in der gynäkologischen Onkologie. Shtian ist 42 Jahre alt, verheiratet mit einer Kinderärztin und hat zwei Kinder. Er wurde in Syrien geboren und hat dort Medizin studiert. Seine Facharztausbildung absolvierte er in Damaskus, 2008 kam er nach Deutschland. Er arbeitete als Assistenzart in der Charité in Berlin und bildete sich an verschiedenen Kliniken zum Oberarzt weiter.

„Herr Shtian hat den Aufsichtsrat mit seiner breiten Qualifikation aber auch seiner Persönlichkeit überzeugt“, so Landrat Stefan Bär, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums.