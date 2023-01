Neuer Chefarzt am Klinikum Landkreis Tuttlingen

Andreas Junghanns ist neuer Chefarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Klinikum Landkreis Tuttlingen. Seit 1. Januar tritt Junghanns als neuer Chefarzt die Nachfolge von Oliver Lotter an, der Anfang des vergangenen Jahres das Klinikum verlassen hat. Der Aufsichtsrat des Klinikums wählte Junghanns vor einigen Tagen in dieses Amt.

Junghanns war bislang Oberarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie und leitete zuletzt die Klinik kommissarisch. Er ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Außerdem verfügt er über die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Der 44-jährige neue Chefarzt studierte an der Universität in Ulm Medizin und ist darüber hinaus Diplom-Betriebswirt. Junghanns ist seit 2012 am Klinikum Landkreis Tuttlingen. Er ist verheiratet und Vater von einer Tochter. Mit seiner Familie wohnt er in Trossingen.

Landrat Stefan Bär, Aufsichtsratsvorsitzender, freut sich über die klare Entscheidung für den neuen Chefarzt: „Das Konzept von Herrn Junghanns zur Weiterentwicklung der Klinik hat uns im Aufsichtsrat überzeugt: Die vorgesehenen Angebote im stationären und ambulanten Bereich passen sowohl zum Auftrag in der Grund- und Regelversorgung als auch zur Nachfrage in speziellen Bereichen, wie etwa der chirurgischen Behandlung von Hauterkrankungen.“ Dem pflichtet Barbara Bahr, Ärztliche Direktorin des Klinikums, bei: „Dr. Junghanns passt einfach hervorragend zu uns, davon haben wir uns in zehn Jahren der Zusammenarbeit überzeugen können.“

Weiterhin führt Andreas Junghanns seine Sprechstunde sowie die ambulanten Operationen am Gesundheitszentrum Spaichingen beziehungsweise im Zentrum für Ambulantes Operieren (ZAO) fort. Große Operationen, die einen stationären Aufenthalt fordern, werden am Klinikum in Tuttlingen durchgeführt.