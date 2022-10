Neue Tour der Stumpfes „Jippie-ja-je!“

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle kommt am 19. November nach Tuttlingen. Die neue Tour der Stumpfes steht unter dem Motto „Jippie-ja-je!. Mit ihrem neuen Liveprogramm kommt die Hausband von „Hannes und der Bürgermeister“ am Samstag, 19. November, in die Stadthalle Tuttlingen. Wegen einer Erkrankung von Sänger Michael „Flex“ Flechsler musste das bereits für den 15. Januar geplante Konzert von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle in den Herbst verlegt werden – jetzt ist es so weit. Jetzt heißt es wieder: „Obacht! Skrupellose Hausmusik vor Ihrer Haustüre!“ Die Stumpfes sind Stammgäste in der Stadthalle Tuttlingen. Karten vom Januar haben für diesen Termin noch Gültigkeit, heißt es in der Pressemitteilung. Der vergünstigte Vorverkauf läuft noch bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“). Die Karten kosten ab 20,80 Euro (inkl. Gebühren; im Wahl-Abo günstiger) und sind auch bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT erhältlich. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461 / 910996 eingerichtet.