Neue Projekte zur Unterstützung Hilfsbedürftiger

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung im Evangelischen Gemeindehaus begrüßte die Vorsitzende, Gesine Plener, die Mitglieder mit Dank für die Unterstützung durch Beiträge und Spenden.

Ein besonderer Dank ging an Brigitte Morlock, die 22 Jahre lang Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe war. Sie hat dieses Amt nun an die Christliche Sozialstation abgegeben. Einsatzleiterin ist weiter Elke Jung. Die Übergabe der Nachbarschaftshilfe an die christliche Sozialstation ist gut gelungen. So können viele Haushalte weiterhin wie gewohnt versorgt werden.

Nach der Entlastung des Vorstandes berichtete Jürgen Hau, Leiter der Diakonischen Bezirksstelle des Kirchenbezirks, unter dem Titel „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“ über die Arbeit der Bezirksstelle. Menschen in ganz unterschiedlichen Notlagen findet dort über Beratungsangebote, das Diakonie-Kaufhaus, den Tafelladen, das Möbellager, die Reparaturwerkstatt und das Café „Kännchen“ Ansprechpartner und Hilfe.

Auch Esther Gärtner, evangelische Altenseelsorgerin, deren Stelle maßgeblich vom Evangelischen Krankenpflegeverein getragen wird, berichtete über ihre Arbeit.

Die langjährigen Vorstandmitglieder Barbara Bayha-Goll, Ursula Bosch, Cordula Hilzinger-Gibson, Bernd Krautter und Dorothea Müller, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt haben, wurden mit Geschenk verabschiedet.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Waltraud Lange, Jens Melzer, Brigitte Morlock und Dr. Gesine Plener einstimmig gewählt. Karin Linnemann wurde als Rechnerin bestätigt. Dem Vorstand gehören weiterhin Pfarrerin Ute Gebert und Christine Heß, als Vertreterin der Kirchengemeinde, sowie Esther Gärtner, Altenseelsorgerin an.