Neue Poller bereits mehrfach herausgerissen

Seit vergangenem Freitag sind drei neue Poller an Radwegen im Stadtgebiet aufgestellt worden. Oberbürgermeister Michael Beck hat in der Ausschussitzung für Verwaltung- und Finanzen die Räte am Montag gebeten, diese Maßnahmen mitzutragen. Regelmäßig würden die Poller von Autofahrern herausgerissen, umgesägt oder anderweitig zerstört. „Wir werden das nicht dulden“, sagte der OB. „Da geht es um die Verkehrssicherheit.“

Der Poller am Nordstadt-Verbindungsweg Sonnenbuckel ist vom Bauhof am Freitagmorgen gesetzt worden. Bereits kurz vor Mittag wurde er von Unbekannten herausgerissen, sodass er erneut gesetzt werden musste. „Am Freitagabend war der Poller bereits wieder gewaltsam entfernt“, erklärt Benjamin Hirsch von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. Er muss nun erneut ersetzt werden.

Ähnlich sei es am Lokschuppen. „Selbst die Felsblöcke werden weggemacht“, sagte Beck. Diese sollen verhindern, dass die Autofahrer, die verbotenerweise den Radweg befahren, die Barriere über den Grasstreifen umfahren können. Denn gerade zu Hauptverkehrszeiten würde einige Autofahrer versuchen, über diesen Bypass nach Möhringen zu gelangen. „Das geht einfach nicht“, kommentierte das Stadtoberhaupt dieses Verhalten. Aber es passe ins Bild: Die Blumen, die die Stadtgärtner setzten, um das Stadtbild zu verschönern, würden rausgerissen und niedergemacht, sagte er. Stadtrat Hellmut Dinkelaker berichtete von Anwohnern am Sonnenbuckel, in deren Gärten Unbekannte einigen Schaden angerichtet hätten.

Stadtrat Hans-Martin Schwarz findet es richtig, „dass geltendes Recht durchgesetzt wird“, sagte er in der Sitzung. In diesem Zusammenhang bat er auch darum, dass die Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße Radarmessungen vornehme. Dort seien vor allem abends Raser unterwegs, die die Motoren aufheulen und knattern ließen. Schwarz: „Wir haben ein tolles Verkehrskonzept und viele Tempo-30-Zonen in der Stadt. Nun geht es darum, diese Sachlage auch umzusetzen.“ Er plädierte dafür, eine konzentrierte Aktion über zwei, drei Wochen anzugehen, denn offenbar funktioniere eine Umsetzung nur über Sanktionen und den Geldbeutel der Menschen.

In der Bahnhofstraße kontrolliere die Verwaltung immer wieder, sagte Johannes Hamma, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Tuttlingen. Ebenso in den umliegenden Straßen, wie Weimar- und Wilhelmstraße, in denen Verkehrsteilnehmer ein rowdyhaftes Verhalten an den Tag legten. Er sagte zu, dass die Bahnhofstraße bei den anstehenden Kontrollen einen Schwerpunkt darstellen wird.

Autorennen auf dem Radweg

OB Beck ging auf die zwei anderen Standort ein, an denen seit Freitag Poller stehen: Am Fuß- und Radweg Holderstöckle sowie in der Röntgen-/Semmelweisstraße. Anwohner im Holderstöckle hätten mehrfach darauf hingewiesen, dass auf dem Fuß-/Radweg junge Männer in schnellen Wagen Rennen fahren würden. „Ich konnte es nicht glauben“, kommentierte er konsterniert. Mit Blick auf die Verkehrssicherheit der Bürger habe er daraufhin die Durchfahrt für Autos durch Poller sperren lassen.