Neue Parkregelungen in Möhringen

Neu geregelt werden soll das Parken im Städtle nach dem Beschluss der Möhringer Ortschaftsräte, die der Vorlage der Verwaltung weitestgehend zugestimmt haben. Künftig soll in der Schwarzwaldstraße das Parken wechselseitig in eingezeichneten Buchten möglich sein. Es sei immer problematischer für den Verkehr geworden, in dieser Straße überhaupt noch aneinander vorbeizukommen, wenn auf beiden Seiten geparkt wurde, hieß es im Rat.

Abgeschafft wird in diesem Zusammenhang dann auch die Möglichkeit, auf dem Gehweg zu parken.

Ergänzend zur Verwaltungsvorlage soll jedoch schon jetzt vor dem Mehringer Lädele und vor der Bäckerei ein zeitlich begrenztes Parken eingeführt werden. Unterhalb der Kirche sollen anstelle der angedachten zwei Parkplätze ein bis zwei Plätze mehr vorgesehen werden. In einem weiteren Schritt soll dann auch der Bereich vor der ehemaligen Linkbrauerei dazukommen, da dort die Parksituation ähnlich kritisch sei.

Ebenso sollen weitere Parkplätze im Umfeld angeboten werden, auch wenn dann ein paar Meter bis ins Städtle zu laufen seien. Unter anderem soll auch nachgeprüft werden, wie das Parkhaus auf dem Kronenareal angenommen wird und eventuell auch dort Parkraum angeboten werden. Auch soll geprüft werden, an welcher Stelle ein Fahrradständer angebracht werden könne, da es bislang an einer Möglichkeit fehle, die Fahrräder ordentlich abzustellen.