Neue Ortsmitte beschäftigt Durchhausener

Bei der Einwohnerversammlung in der Mehrzweckhalle Durchhausen am Freitag hat es Bürgermeister Simon Axt auf den Punkt gebracht: „Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns und sehr viele Aufgaben liegen auch noch vor uns.“ Alles anzusprechen führe zu weit, daher wolle er ein paar Schwerpunkte setzen, sagte er in seinem Bericht.

Es habe strittige und hitzige Diskussionen um die Entwicklung der Gemeinde gegeben. Eine Situation, die sicherlich belastend für die Dorfgemeinschaft gewesen sei, so Axt. „Doch kann in diesen kontroversen Diskussionen auch eine Chance für uns liegen. Nämlich dann, wenn wir es schaffen, die unterschiedlichen Standpunkte zu bündeln und im Dialog gemeinsame Ziele entwickeln“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Dabei sprach er die anstehenden Bürgerwerkstätten an, in denen die weitere Gestaltung der Ortsmitte und die Entwicklung der gesamten Gemeinde erarbeitet werden sollen.

Glasfaserausbau abschließen

Axt freute sich darüber, dass 65 Personen zu den Bürgerwerkstätten angemeldet sind. 14 davon sind Jugendliche und junge Erwachsene, was Axt nochmals lobend erwähnte. Ebenso bemerkte der Bürgermeister das Engagement zugezogener Einwohner, denen die weitere Entwicklung des Ortes genauso am Herzen liege, wie den Alteingesessenen. In seinen weiteren Ausführungen sprach Axt den Glasfaserausbau an, der noch in diesem Jahr abgeschlossen wird, die Sanierung des Vereinshauses und die beengte Situation des Feuerwehrmagazins. Diese zu verbessern wäre allerdings der Kosten wegen ein langfristiges Ziel. Zum Gewerbegebiet teilte er mit, dass es um ein Drittel auf 24 Hektar verkleinert wurde und dass umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen beschlossen wurden, die Lebensraum schaffen werden.

Revierleiter Harald Rutha berichtete von einem wirtschaftlich noch erfolgreichen Forstjahr 2018, gab aber für das nächste Jahr eine eher zurückhaltende Prognose ab. Die anhaltende Trockenheit und die starke Vermehrung des Borkenkäfers machen dem Wald zunehmend zu schaffen. Viktoria Hein, die stellvertretende Kindergartenleiterin, sprach von der Situation der Einrichtung. Weiterhin sind Heidi Feger, Vivian Ruf und Kolja Fricker seit diesem Jahr Teil des Kindergarten-Teams. 49 Kinder werden derzeit im Kindergarten „Regenbogen“ zu umfassenden Zeiten betreut. Aufgrund der flexiblen Möglichkeiten können immer Kinder aufgenommen werden. Die Situation der Feuerwehr stellte Kommandant Jörg Wintermantel dar. Drei Einsätze habe die Feuerwehr dieses Jahr gehabt. Zehn Mann hätten das Leistungsabzeichen in Bronze mit „sehr gut“ bestanden. 39 Mann beträgt die Mannschaftsstärke, zehn Jugendliche sind in der Jugendabteilung und drei Mann in der Altersabteilung. Insgesamt neun Aktive nahmen an Fortbildungen zum Truppmann mit Sprechfunker, in der Absturzsicherung und im Atemschutz teil.

Zum Abschluss der Einwohnerversammlung bedankte sich Simon Axt bei Volker Baier, der für die Zubereitung des Essens verantwortlich war, und bei der Feuerwehr, die die Gäste bewirtete.