Neue Nendinger Ortsmitte dank Fördergeld

Große Freude bei den Tuttlinger Antragstellern im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum: Wie bereits im vergangenen Jahr, können auch im Programmjahr 2020 alle beantragten Projekte in voller Höhe gefördert werden.

„Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr alle Tuttlinger Maßnahmen im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert werden können. Das ELR ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil für die Ortsentwicklung in unseren Teilorten und trägt zur Steigerung der Lebensqualität bei“, so Oberbürgermeister Michael Beck. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg unterstützt im Programmjahr 2020 vier Maßnahmen im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen mit einer Förderung in Höhe von 180 860 Euro und eine Maßnahme im Förderschwerpunkt Arbeiten mit 157 695 Euro.

Mithilfe der bewilligten Fördermittel soll in Nendingen unter anderem die leerstehende Gebäudesubstanz beim Latschari Platz abgebrochen und so Raum geschaffen werden für eine neue Ortsmitte. Außerdem werden zwei private Eigentümer bei der Modernisierung aktuell untergenutzter oder leer stehender Objekte unterstützt, wodurch dringend benötigter Wohnraum in der Ortsmitte geschaffen werden kann. Im Bereich Arbeiten wird ein ortsansässiges Unternehmen bei der Verlagerung und Betriebserweiterung im Gewerbegebiet „Brenner“ mit der Maximalförderung unterstützt.

Auch Emil Buschle, Erster Bürgermeister der Stadt Tuttlingen, zeigt sich erfreut über die bisher höchste Fördersumme für Nendingen im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum: „Dies ist ein deutliches Zeichen, dass die Ortsentwicklung in Nendingen sowohl der Bürgerschaft wie auch der Politik sehr am Herzen liegt.“

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Tuttlingen hat die Eigentümer im gesamten Prozess begleitet.