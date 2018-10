Neue Muskelanlage im Umläufle geplant

Im Gebiet Umläufle an der Donau in Tuttlingen wird eine Streetworkout-Anlage gebaut. Das haben die Räte des Verwaltungs- und Finanzausschusses (VFA) am Montag beschlossen. Insgesamt gaben sie dafür die Summe von 257 800 Euro frei, denn ebenfalls ausgeschrieben werden sollen die Sanierung des Kleinspielfelds im Umläufle und die Sanierung der Leichtathletik-Anlage in Möhringen.

Der Baubeginn soll im Frühjahr, spätestens Sommer 2019 erfolgen. Immer vorausgesetzt, die Stadtverwaltung bekommt überhaupt Handwerker dafür. Denn das Kleinspielfeld und die Anlage in Möhringen sollten bereits dieses Frühjahr angegangen werden. Von fünf Unternehmen hat aber nur eins reagiert und ein Angebot abgegeben, das rund 70 Prozent über dem lag, was die Stadtverwaltung errechnet hatte.

Was ist eine Streetworkout-Anlage? Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht soll damit möglich sein. Es soll äußerst effektiv sein und den ganzen Körper beanspruchen. Gudrun Egle, Leiterin des Fachbereichs Schulen, Sport und Kultur bei der Stadt, beschrieb die geplante Anlage als eine Art Klettergestell, mit ganz unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. „Wir halten es für sinnvoll und sehen im Umläufle den richtigen Standort“, sagte sie im Ausschuss. Welche Geräte letztlich dabei sein werden, sei noch offen. Egle sprach davon, dass rund 5000 Euro durch Sponsoren finanziert werden sollen. Sie hofft darauf, weitere Unterstützer zu finden.

Das Kleinspielfeld, das ebenfalls im Umläufle ist, wird so umgestaltet, dass es künftig nur noch zwei Basketballfelder geben wird. Statt Handball, wird Kleinfeldfußball angeboten. Auch die Weitsprunganlaufbahn wird saniert.

In Möhringen wird die Leichtathletik-Anlage an der Battagliastraße erneuert. Dabei soll die Laufbahn von 100 auf 50 Meter verkürzt und mit einer Kugelstoß- und Weitsprunganlage kombiniert werden. Das stieß im Möhringer Ortschaftsrat auf Kritik (wir berichteten). OB Beck verwies darauf, dass bei Bedarf auf die Laufbahnen in Tuttlingen ausgewichen werden könne.