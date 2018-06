Neue Leiterin für Kiga Hinter Aspen

Andrea Berger ist neue Leiterin des Kindergartens Hinter Aspen in Tuttlingen. Im dreigruppigen Kindergarten werden derzeit bis zu 60 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut.

Andrea Berger ist 25 Jahre alt, stammt aus Bayern und absolvierte ihre Ausbildung zur Erzieherin in München – eine Ausbildung, die in Bayern fünf Jahre dauert. Erste berufliche Erfahrungen sammelte sie im Kinderhort „Alte Burg" in Mering (Bayern). Von 2016 bis 2018 war sie Leiterin dieser Einrichtung, die von rund hundert Kindern zwischen sechs und 14 Jahren besucht wird.

Aus familiären Gründen zog sie Anfang des Jahres nach Baden-Württemberg, seit April arbeitete sie als Erzieherin in der Kita Alte Post. Am 1. Juni nun übernahm sie die freigewordene Leitung im Kindergarten Hinter Aspen. (pm)