Neue Ladesäule für E-Bikes am Golem

In Tuttlingen gibt es eine weitere Ladesäule für E-Bikes. Dieter Schaaf (rechts im Bild) Klimaschuztbeauftragter der Stadt, erläuterte OB Michael Beck (links) am Freitag die Funktionen der Aufladestation hinter dem Golem an der Donau.

Sie gehört zu insgesamt zehn von der EU geförderten E-Bike-Stationen im Landschaftspark Junge Donau zwischen Donaueschingen und Sigmaringen. 7500 Euro pro Station kommen dabei aus Brüssel – 85 Prozent der Gesamtinvestition. Den Rest tragen die Kommunen.

Insgesamt gibt es auf der Strecke nun 15 Orte, an denen E-Bike-Radler Strom bekommen – darunter in Immendingen, Möhringen, Beuron und Sigmaringen. Innerhalb von 30 Minuten sollen die Fahrradakkus geladen sein. Tuttlingen übernahm beim Förderantrag aller zehn geförderter Stationen die Federführung (wir berichteten)und möchte auch künftig eine Vorreiterrolle in Sachen E-Mobilität einnehmen . Für Ende Juni hat die Stadt zu einer E-Mobil-Tagen geladen – eine Tagung, für die sich Klimabeauftragte unter anderem aus Bulgarien, Slowenien und Rumänien angekündigt haben. Foto: sbh