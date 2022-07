Neue Kneipp-Anlage für Tuttlingen

Tuttlingen hat eine neue Kneipp-Anlage. Das Tretbecken am Riedgraben wurde am Donnerstag eingeweiht. Dabei blickte Oberbürgermeister Michael Beck auf die Vorgeschichte zurück. Nachdem es schon länger ein Arm-Kneippbecken im Donaupark gab, kam beim Jubiläum des Tuttlinger Kneipp-Vereins im Jahr 2015 die Idee auf, auch noch ein Tretbecken einzurichten.

Das naturnah gestaltete Becken liegt nur 150 Meter bachabwärts von der Quelle des Riedgrabens, die Wassermenge ist ebenso nahezu konstant wie die Temperatur von 13 bis 15 Grad. Geplant wurde die überwiegend mit Natursteinen gestaltete Anlage von der Abteilung Grünplanung, beratend stand der Tuttlinger Kneipp-Verein zur Seite. Gebaut wurde das Naturbecken von der Tuttlinger Garten- und Landschaftsbaufirma Rainer Herold. Alles in allem kostete die Anlage rund 15 000 Euro. Rund die Hälfte davon kamen vom Naturpark Obere Donau aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und dem ELER-Programm der Europäischen Union.

„Es war ein sehr kleiner Eingriff in die Natur“, erklärte Michael Hensch, Leiter der Abteilung Grünplanung. Eine ausgeklügelte Anordnung von Natursteinen ermögliche es, dass einerseits der Bach leicht aufgestaut werde, andererseits aber die Durchwanderbarkeit für Fische oder Amphibien gewährleistet sei. Bevor er die Anlage segnete, erinnerte Dekan Matthias Koschar an das Wirken von Pfarrer Sebastian Kneipp. Einen Bezug zu Tuttlingen arbeitete Koschar dabei auch heraus: 1892 weilte der gesundheitsbewusste Theologe nämlich kurzfristig in Tuttlingen.