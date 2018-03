Neue Erkenntnisse zum Thema Stillen vermittelt

Eine „Interdisziplinäre Fachtagung Stillen“ hat jüngst in der Aesculap Akademie in Tuttlingen stattgefunden. Veranstalter der Tagung waren das Europäische Institut für Stillen und Laktation (EISL) in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Landkreis Tuttlingen.

Die Veranstaltung legt den Fokus auf interessante Themen und aktuelle Diskussionen rund um den Bereich Stillen und Laktation sowie die Betreuung von jungen Familien.

Zum Auftakt begrüßten Irma Heine-Penning, Leitung Organisationsentwicklung und kommissarische Pflegedienstleitung am Klinikum Landkreis Tuttlingen, sowie Gabriele Nindl vom Europäischen Institut für Stillen und Laktation, die Besucher. Vorträge fassten wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen zusammen und gaben Hebammen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Stillberaterinnen und weiterem Fachpublikum Anregungen für ihre Arbeit in der Still- und Bindungsförderung.

„Es lohnt sich immer, nach Tuttlingen zu kommen!“, so die Rückmeldung einer Besucherin, „die praxisnahen Fallbeispiele sowie die Kombination von Wissenschaft und Praxis motivieren für die tägliche Arbeit“.

Bettina Kohl vom Qualitätsmanagement des Klinikums Landkreis Tuttlingen, hat die Veranstaltung vor Ort koordiniert und freut sich über den Zuspruch: „Dies ist eine schöne Motivation und Ansporn, die Fachtagung im nächsten Jahr gemeinsam mit dem EISL auf diesem hohen Niveau fortzusetzen.“