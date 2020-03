Neue Diabetologin für das Diabeteszentrum Tuttlingen

Seit Anfang des Jahres arbeitet Natalie Hauzel als frisch ausgebildete Diabetologin im Gesundheitszentrum Tuttlingen.

Wie das Klinikum mitteilt, ist Hauzel mit der von der Landesärztekammer ausgesprochenen Zusatzbezeichnung Diabetologie nun die verantwortliche Ärztin für die Diabetologische Tagesklinik und deren Schulungsprogramm für Patienten am Gesundheitszentrum Tuttlingen. „Frau Hauzel weist eine sehr hohe Expertise besonders im Bereich der Diagnostik und Therapie von Diabetes mellitus Typ 1, Typ 2 und Schwangerschaftsdiabetes aus. Wir freuen uns sehr, dass Frau Hauzel nun ihr Fachwissen in unserem Diabeteszentrum einsetzen kann“, so der Personalleiter und Prokurist des Klinikums, Oliver Butsch. Natalie Hauzel ist seit 2006 im Klinikum Landkreis Tuttlingen als Ärztin beschäftigt. Die Fachärztin für Innere Medizin und nun auch Diabetologin hat ihre Weiterbildungen sowohl im Gesundheitszentrum Tuttlingen wie auch im Gesundheitszentrum Spaichingen absolviert.