Neue Attraktion: Eine rote Rakete für das Tuwass

Es ist ein erschütternder Anblick, der sich den Ersthelfern in den frühen Morgenstunden an diesem 1. August 1999 auf der Bundesstraße B30 in Weingarten bietet.

Zwei total zerstörte Autos, die durch die Wucht des Aufpralls mehr als 100 Meter voneinander entfernt zum Stehen kommen. Die Bilanz dieses furchtbaren Unfalls: Zwei Tote und ein Schwerverletzter. 20 Jahre ist das her. Nun erinnert sich der Sohn des einen Opfers, einer 52 Jahre alten Taxifahrerin, an den Morgen.