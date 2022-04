Neubeginn des Rehasports

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab Donnerstag, den 28. April, findet der Rehasport der Tuttlinger Sportfreunde wieder im Holderstöckle zu den gewohnten Zeiten statt. Als Abschluss der Outdoor(Corona)Reha - Saison walkten die Teilnehmer eine große Runde auf dem Russberg, mit anschließendem Vesper in der Krone. Zur Sicherheit der Teilnehmer wurde seit November 2021 der Rehasport in Form von verschiedenen Walkinggruppen nur noch „outdoor“ angeboten. Ab kommenden Donnerstag werden wir endlich wieder in die Halle zurückkehren. Alle Gruppen finden zu den bekannten Zeiten statt. Information gerne unter 0172/6734173.