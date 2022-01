NEU - Endlich Lungensport in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab dem 17. Februar können Patienten das neue Kursangebot des RehaSport Tuttlingen e.V. bei Lungenerkrankungen nutzen. Gerade bei Asthma, COPD oder COVID können sie unter fachlicher Anleitung aktiv die Gesundheit verbessern.

Der Rehasport wird von ihrem Lungenfacharzt verordnet und findet in der Physiotherapie Endres im Ärztezentrum in der Neuhauser Straße 85 statt. „Wir freuen uns, dass wir das erste Angebot im Umkreis Tuttlingen schaffen. Patienten müssen fortan nicht mehr eine lange Fahrtzeit für den Sport zurücklegen, das ist eine große Erleichterung, so Übungsleiter Christoph Duttlinger. Zusätzlich bietet der Verein ein vielseitiges Programm – gerade auch im Bereich Rücken- und Gelenkserkrankungen.

In einem persönlichen Gespräch vor Ort erhalten Sie alle näheren Informationen. Vereinbaren Sie jetzt unter Telefon 07461/ 77300 einen Termin – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Bürozeiten sind täglich von 8 bis 12 Uhr.