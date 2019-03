Nermin Alagic ist Vorstand Sport beim SC 04

Gravierende Änderungen im Vorstand hat am Freitag Abend die Hauptversammlung des SC 04 Tuttlingen gebracht. Die zwei dienstältesten Funktionäre an der Vereinsspitze kandidierten bei den Wahlen nicht mehr. Der Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Rainer Hohner, hörte nach 15-jähriger Tätigkeit ebenso auf wie sein Kollege fürs Sport-Ressort, Erik Bühler, nach 13 Jahren.

Zum neuen Vorstand Sport wählten die 74 in der S 4 Club Lounge versammelten SC-Mitglieder einstimmig den ehemaligen Aktiven und jetzigen Jugendkoordinator Nermin Alagic. Sein bisheriges Amt will der 39-Jährige weiter ausüben. Für Rainer Hohner als Vorstand Sport fand sich kein Nachfolger. So bleibt dieser Posten vorerst unbesetzt; die Aufgaben sollen so lange auf die übrigen Vorstände verteilt werden.

Hohner und Bühler waren vor Jahresfrist im Gefolge der damals für die fünf Vorstandsposten beschlossenen Staffelung der Wahlperioden nur für ein Jahr gewählt worden; alle übrigen Amtsinhaber stehen erst 2020 wieder zur Wahl. Rainer Hohner begründete seinen und Bühlers Abtritt damit, es solle „frischer Wind an die Vereinsspitze“ kommen. Eine Rolle habe ungeachtet vieler „schöner Dinge“ auch die Enttäuschung über die zuletzt „teils dürftige Mitarbeit“ gespielt. So bei der Umsetzung des neuen Sponsoren-Konzepts.

Dieses hatte eingangs der Ideengeber, Vorstand Geschäftsbetrieb Sascha Steiger, angesprochen. Hohner erwähnte den Wegfall von vier Sponsoren. Finanzvorstand Arnulf Hosch sprach von einer großen Aufgabe, diese Abgänge zu kompensieren. Dazu gehören auch Überlegungen, die Rechte für den Stadionnamen zu verkaufen. Die endgültige Entscheidung obliegt laut Hohner allerdings dem Gemeinderat, weil die Stadt Eigentümerin der Anlage ist. Brauchen könnte der SC dieses Arrangement mit einem Tuttlinger Unternehmen, zumal Hauptkassier Dietmar von Döllen im Bericht fürs Geschäftsjahr 2018 einen rechnerischen Verlust in knapp fünfstelliger Höhe nannte.

Mitgliederzahl leicht rückläufig

Die Mitgliederzahl des SC 04 ging laut Sascha Steiger um 25 auf jetzt 725 zurück, was wohl hauptsächlich an der Auflösung der 3. Mannschaft liege. 258 Mitglieder sind jünger als 18 Jahre. Zur Zeit stellt der SC 04 zwölf Nachwuchsmannschaften, davon zwei Mädchenteams als Unterbau der Frauenmannschaft. Ziel sei es, dass möglichst alle Trainer eine Lizenz besitzen. Gut funktioniere die Zusammenarbeit mit der Schwarzwälder Jugendakademie.

Aktiven-Abteilungsleiter Ralph Tolk zeigte sich überzeugt, dass „die erste Mannschaft stark genug für den Aufstieg“, das vor Saisonbeginn formulierte Ziel, sei. Das Dreikönigsturnier um den „Hirsch-Weisse-Cup“ wird es künftig nicht mehr geben.

Die Fußball-Schiedsrichtergruppe des SC 04 verfügt laut ihres Chefs, dem selbst auf fast 1200 Einsätze zurückblickenden Alwin Marschalleck, derzeit über nur noch fünf Unparteiische und damit weniger als das vom Verband vorgegebene Soll.

Die von Gertraude Ottmar geleitete Frauengymnastikgruppe hat nach dem Tod der langjährigen Übungsleiterin Uta Gawlik mit Jutta Strobel eine Nachfolgerin gefunden. Die Herzsportgruppe, um die sich der Ehrenvorsitzende Adolf Gerach kümmert, erwirtschaftete mit ihren jetzt 96 (Vorjahr 101) Mitgliedern erneut einen kleinen Überschuss.

Die Seniorenabteilung hat laut Martin Klumpp 57 Mitglieder, von denen im Schnitt immerhin 15 das wöchentliche Training besuchen