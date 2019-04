Nermin Alagic: „Die Qualität der Trainer ist wichtig“

Der Fußball-Bezirksligist SC 04 Tuttlingen hat sich auf die Fahnen geschrieben, bei der Jugendarbeit die Nummer eins im Bezirk Schwarzwald zu werden. Das ist das ehrgeizige Ziel von Nermin Alagic, der zusammen mit Ulrich Freyer und Alexander Kämpf unter dem Vorstand Jugend, Tobias Andris, die Juniorenarbeit im Verein koordiniert. Seit der jüngsten Hauptversammlung im März ist Alagic zudem der Vorsitzende des SC 04 für den Bereich Sport.

Nach einer ersten Zwischenbilanz muss Alagic feststellen: „Du musst kleine Schritte machen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir brauchen einen langen Atem.“ Er richtet ein großes Lob an die ehrenamtlichen Trainer im Verein. „Was die alles leisten müssen. Da geht es nicht nur um Fußball. Sie sind auch Freund und Helfer, leisten Sozialarbeit“, zieht er den Hut.

Nicht abweichen will der Vorsitzende Sport von seiner Vorgabe, dass alle Jugendtrainer des SC 04 eine Lizenz erwerben. „Die Qualität der Trainer ist wichtig“, sagt Alagic, der weiß, dass man nur bei der entsprechenden Qualität der Trainer auch Anlaufpunkt von umliegenden Talenten sein kann. Er hofft, bald die ersten lizenzierten Juniorentrainer zu haben. „Mikael Erzengin macht die Prüfung für die Trainer-C-Lizenz im Juli“, freut sich der Jugendkoordinator. Erzengin trainiert die B-Junioren. Der A-Junioren-Trainer Andreas Franz steht auf der Warteliste für den viertägigen Teamleiter-Lehrgang für Aktive. Der D-Junioren-Trainer Hekuran Racaj absolviert den Teamleiter-Lehrgang Jugend. Die beiden aktiven Spieler des SC 04, Florin Tirca und Dennis Habibovic, sind für den Basislehrgang Teamleiter Jugend in Tettnang angemeldet.

Alagic selbstkritisch: „Ich hatte gedacht, dass es mit den Lizenzen schneller geht. Aber viele Lehrgänge sind schnell ausgebucht, so dass man keinen Platz bekommt.“

Dennoch ist der Jugendkoordinator überzeugt: „Der Erfolg wird sich einstellen. Ich bekomme von vielen ein positives Feedback, dass in Tuttlingen in der Jugendarbeit einiges geht, auch von den Eltern vieler Spieler.“

In diesem Jahr ist der SC 04 Tuttlingen mit den A-, B- und C-Junioren in ein dreitägiges Trainingslager in den Champions-Park nach Freudenstadt gefahren. „Training, Hallenbad – die Kinder konnten sich ausleben. Das hat allen Spaß gemacht“, blickt er auf die Tage in Freudenstadt zurück. Die C-Junioren haben dabei ein Testspiel gegen den jüngeren Jahrgang des SSV Ulm 3:1 gewonnen. Das Trainingslager soll kein einmaliges Erlebnis bleiben. Alagic: „Wir wollen ein Trainingslager künftig jährlich unseren Spielern bieten.“