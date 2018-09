Die Abschlussveranstaltung zum Nendinger Ortsentwicklungskonzept ist erneut auf großes Interesse der Bürger gestoßen. Das zuständige Planungsbüro hat das Konzept mit einer Prioritätenliste der Maßnahmen abgeschlossen.

Was Mitte März mit einer Ortsbegehung unter reger Beteiligung vieler Nendinger begann, fand am vergangenen Mittwoch seinen Abschluss. Das Foyer der Nendinger Donau-Hallen war nahezu voll besetzt, als der Nendinger Ortsvorsteher Franz Schilling die Anwesenden begrüßte und Albrecht Reuss, der Geschäftsführer des zuständigen Planungsbüros Citiplan aus Pfullingen, das Ortsentwicklungskonzept nochmals zusammenfasste. Zum Ende seines Vortrags präsentierte er eine Prioritätenliste der Maßnahmen, die sich aufgrund der Bürgerbeteiligungen in den zurückliegenden Workshops als wichtig und wünschenswert herausstellten.

Die Priorisierung sieht vor, im kommenden Jahr das Gestaltungsleitbild der Ortsmitte und die städtebauliche Studie zum Latschari-Platz und dem Hanneles-Areal in Angriff zu nehmen.

Zeitplan für einzelne Maßnahmen

2020 soll die konkrete Gestaltungsplanung des Rathausvorplatzes, der Ortsmitte und der Bräunisbergstraße umgesetzt werden, genauso die Gestaltung des südlich gelegenen Spielplatzes. Die Anbindung der Donau und die damit verbundene Gestaltungsplanung sieht Reuss für 2021 vor.

Zu dieser Priorisierung sollen die Verantwortlichen die mittelfristigen Maßnahmen angehen, die auch mit geringeren finanziellen Mitteln umzusetzen seien, wie die Schaffung von Fußgängerquerungen oder eine Konzeptplanung für einen Rundweg um Nendingen.

Als Daueraufgaben sieht Albrecht Reuss unter anderem die Schließung von Baulücken und die Sicherung der Nahversorgung.

Über die Beteiligung der Nendinger Bürger freut sich Ortschaftsrat Thomas Webler: „Ich habe mich sehr über die Resonanz gefreut, die bei allen Bürgerwerkstätten stattfand und vor allem über die Altersstruktur. Sie zeigt, dass in Nendingen Interesse in allen Altersschichten vorhanden ist. Die Leute identifizieren sich mit ihrem Ort. Es ist sehr positiv anzusehen, dass das Thema im Ortschaftsrat aufgegriffen wurde und breiten Anklang in der Bürgerschaft fand“, sagte Webler.

Wichtig sei für ihn, dass es nun nachdem dem Prozess des Planens in konkrete Umsetzungsmaßnahmen gehe. „Ich wünsche mir jetzt entsprechende Vorschläge von den Experten der Fachbereiche der Stadt“, sagte Webler mit Blick auf den Haushaltsplan 2019, damit dort konkrete Maßnahmen eingebracht werden können. „Für mich ist es wichtig, die Flamme am Lodern zu halten. Wenn das Konzept in der Schublade verschwindet, verschwindet auch das Interesse der Bürgerschaft. Es muss sich daher für die Bürger etwas Sichtbares im Ort verändern“, sagte er.

Die 21-jährigen Nendinger Marco Haberer und Guddei Janne verfolgten die Abschlussveranstaltung aufmerksam. „Es ist wichtig, dass etwas unternommen wird. Gerade die Maßnahme mit den Rundwegen finde ich sinnvoll. Die Grundlagen dafür sind geschaffen. Man kann die Wege gut miteinander verknüpfen und mit Bänken, Grillplätze oder ähnliches aufwerten“, finden die beiden. „Priorität Nummer eins ist für uns allerdings die Sanierung der Ortsdurchfahrt und die Schaffung von Fußgängerüberquerungen, gerade im Bereich der Bäckerei oder an der Haltestelle beim Gasthaus Adler“, sind sich die 21-Jährigen einig, die lobend erwähnten, dass bei dem Ortsentwicklungskonzept die Bürger einbezogen wurden. Skeptisch sind Haberer und Janne bei der Umsetzung der Baulückenschließungen.

Ball liegt bei der Stadtverwaltung

Fazit: Die Nendinger zeigten mit dem erarbeiteten Ortsentwicklungskonzept und der durchgängig großen Beteiligung an den Veranstaltungen ihr Interesse, den Ort gestalten zu wollen. Jetzt liegt der Ball bei der Stadtverwaltung, die konkrete Umsetzungsmöglichkeiten erarbeiten muss.