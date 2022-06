Nendinger Ringer-Team verjüngt sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem in der letzten „Vor-Corona-Saison“ bereits der Jugendliche Lucas Braunbart erste Luft in der Männermannschaft schnuppern konnte, stoßen in dieser Saison gleich drei Nachwuchssportler in den Aktivenbereich dazu.

Mit Iven May und Nelio Rothfelder werden zwei Eigengewächse in den unteren Gewichtsklassen der Aktivenmannschaft für frischen Wind sorgen. Erfreulicherweise kam mit Darko Borkovic ein jugendlicher Ringer zum ASV zurück, nachdem er zwischenzeitlich für ein paar Jahre im Nachbarverein in Dürbheim gerungen hatte. Er wird - zusammen mit Lucas Braunbart - die bekannten Routiniers in den mittleren Gewichtsklassen entlasten und hier gezielt eingesetzt werden.

Dennis Buschle, der vom VFL Mühlheim kam, schloss sich dem Verein bereits 2020 an und wird in den schweren Gewichtsklassen eingesetzt werden.