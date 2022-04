Nendinger Ringer rüsten sich für die Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmals seit vielen Jahren konnte die Jahreshauptversammlung des ASV Nendingen wieder traditionell am Gründonnerstag stattfinden. Die harmonisch ablaufende Veranstaltung stimmte die Mitglieder positiv für die anstehende Saison.

Rückblickend konnte für letztes Jahr nicht viel berichtet werden. Die Aktivenmannschaft entschied sich coronabedingt gegen einen Start an der Wettkampfsaison, was sich rückblickend als richtig darstellte. Nicht zufrieden war man hingegen mit der Rückstufung der Mannschaft durch den württembergischen Ringerverband, der verhängten Geldstrafe aufgrund der Nichtteilnahme an der Saison und die vier Minuspunkte, mit denen man in die Saison 2022 starten muss.

Deutlich erfreulicher hingegen waren die Berichte über die Jugendabteilung. Erstmals in der Geschichte des Vereins konnte man mit zwei eigenen Jugendmannschaften an den Start gehen. Nachdem die Saison coronabedingt beendet werden musste, stand die erste Jugendmannschaft auf dem beachtlichen dritten Tabellenplatz, die zweite Jugendmannschaft gar auf dem ersten Tabellenplatz der jeweiligen Liga.

Ein weiterer Schritt in die kommende Saison zeigte sich darin, dass einige vakante Posten nun besetzt werden konnten. Mit Ausnahme des Chronisten, sind nun alle Ämter wieder gewählt beziehungsweise neu vergeben.

So stellten sich Andreas Kosing (zweiter Vorstand), Thomas Scheuring und Stephan Seidl (Kassenprüfer) und Stefan Rutschmann (Pressewart) wieder zur Wahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Nadja Weishaar und Anja Kosing für das Wirtschaftsteam, Dennis Buschle als DSGVO-Beauftragter, Hansi Schwarz, Daniel Reichle, Hans Scheuring und Wolfgang Rechle in den Ehrenrat sowie Wolfgang Rechle als Fähnerich.

Der Vorstand wurde in seinem Amt entlastet.

Neben den Ehrungen der Vereinsjubiläen für 10 Jahre (anwesend waren: Ralf Huber und Rudi Haffa), 25 Jahre (alle entschuldigt) und 60 Jahre (anwesend Klaus Schwarz, Wolfgang Hiller war entschuldigt), gab es an diesem Abend noch eine besondere Ehrung: Edwin Hamma, der die letzten Jahre ein Vorstandsamt ausübte und maßgeblich zur Sanierung des Vereins nach der Bundesligazeit beitrug wurde zum Ehrenmitglied des ASV Nendingen ernannt.