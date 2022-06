Nendinger machen mobil – für eine Ortsumfahrung

Die enorme Verkehrsbelastung durch ihren Ort will die Nendinger Organisation „Nendingen macht mobil“ nicht länger hinnehmen und sucht deshalb Unterstützer und digitale Unterschriften für eine Petition. Bei einer Anzahl von 1400 Unterschriften müsse eine Stellungnahme der zuständigen Entscheidungstragenden erfolgen. Zahlreiche Aktionen, die darauf – und auf das hohe Verkehrsaufkommen hinweisen, sollen folgen.

Im Stich gelassen

Der Startschuss für die Offensive gegen das hohe Verkehrsaufkommen fiel am vergangenen Donnerstag im Heizerheim. Ortsvorsteher Franz Schilling und weitere 20 Bürger folgten der Einladung, die schon vor Wochen durch Flugblätter in den Briefkasten der Nendinger landete. „Wir müssen eine Petition starten, sonst wird das Thema nicht behandelt“, ist sich Daniel Milkau sicher, der auch Mitglied des Ortschaftsrates ist und einer der Initiatoren von „Nendingen macht mobil“, die sich bereits im vergangenen Sommer zusammenfand und immer mehr Unterstützer erhalten haben will.

Er findet, dass dieses Thema nicht nur die Nendinger betreffe, die auf die Hauptstraße einbiegen, sondern auch die vielen Pendler und all diejenigen, die täglich die Hauptstraße überqueren müssen, wie Schüler und Fußgänger. Milkau findet: „Die eigentlichen Entscheider, die direkt in der Nähe sind, lassen uns in einer gewissen Art und Weise sehr im Stich.“ Er fordert: „Die aufgeschobenen Planungsmittel der Stadt Tuttlingen müssen sofort für eine Umgehung eingesetzt werden.“ Das Ratsmitglied betonte klar, dass es ihm nicht darum gehe, aufzuzeigen wie die Anbindung des Gewerbegebiets „Brenner“ auszusehen habe, sondern vielmehr, dass sich Fachbüros darum kümmern.

Anbindung an das Gewerbegebiet als erster Schritt?

Eine Verkehrszählung habe ergeben, dass 15 200 Fahrzeuge täglich durch Nendingen fahren würden. „Das ist enorm. Sogar Bundesstraßen mit weniger Verkehr werden umgeleitet“, gibt Milkau zu bedenken und wünscht sich von den Behörden eine Verkehrsprognose für die nächsten Jahre sowie die Untersuchung der Entlastungswirkung einer zusätzlichen Ortsanbindung mit dem Gewerbegebiet als Anfang einer gesamten Umfahrung. Außerdem fordert er und die anderen Interessierten, darunter viele, die unmittelbar vor ihrer Haustür von dem Verkehr belastet werden, eine realistische und ökologische Fachplanung in Bezug auf eine Möglichkeit einer Ortsumgehung. „Mit der Anbindung des Gewerbegebiets könnte der erste Schritt für eine gesamte Umgehung geschaffen werden“. Von einer Verkehrsberuhigung wie ein Tempolimit von 50 auf 30 Stundenkilometer oder eine Fahrbahnverengung hält er und andere Stammtischgäste nur wenig. „Der Verkehr wird deshalb nicht weniger“.

Neue Brücke bevor alte abgerissen wird

Da die Brücke bei der SHW saniert werden muss, liebäugeln die Behörden nördlich davon eine neue Brücke zu bauen, ehe die alte abgerissen wird, um eine große Umleitung von mehr als 35 Kilometern hin und zurück über Neuhausen ob Eck aus dem Weg zu gehen. Bei dem Bau der Brücke sehen die Nendinger Gemeinsamkeiten und Synergien mit der „Brenner“-Anbindung wie beispielsweise Planungsschnittstellen.

Milkau fasste zusammen: „Geredet wurde viel, jetzt geht es darum, dass jeder einzelne die Petition teilt, aktiv wird und kreativ ist“, appelliert der Nendinger an alle Anwesenden. Mit einer Gemeinschafts-Aktion soll an der Hauptstraße der Anfang und damit auf die Petition und den Verkehr aufmerksam gemacht werden – beispielsweise in Form von Bannern. Manuel Schwarz, der seit wenigen Jahren an der Ortsdurchfahrt wohnt, betonte: „Ich bin verwundert, dass keine Schilder oder etwas anderes auf die enorme Verkehrsbelastung hinweisen.“ Auch er ist eine der treibenden Kräfte von „Nendingen macht mobil“.

Stau wegen geparkter Autos: Nicht verboten und erneut ein Mittel

Eine Aktion unternahm beispielsweise Daniel Weininger mit einem Bekanntenbereits – mit großen Auswirkungen. „Wir haben gegenüber der Bäckerei Heinz unsere Autos verkehrsgerecht auf der Hauptstraße, und nicht wie es viele machen teilweise auf Gehweg, abgestellt. Wir haben dann beim Bäcker einen Kaffee getrunken und die Situation beobachtet“, erklärte er sein Vorgehen. Das Ergebnis: „Das Verkehrschaos ist relativ schnell ausgeartet mit langem Stau“, schildert er seine Beobachtungen. Auch die Polizei sei deshalb gekommen. Diese hätten Verständnis für die Aktion gezeigt und lediglich an sie appellieren können, die Fahrzeuge wegzustellen, um den Verkehr nicht zu behindern. „Mehr konnten sie nicht machen, weil wir die Fahrzeuge korrekt abgestellt haben“. Weininger wollte mit dieser Aktion zur Hauptverkehrszeit aufzeigen, was kleine Hindernisse auf dieser vielbefahrenen Landesstraße 277 für enorme Auswirkungen habe.

Die Organisation „Nendingen macht mobil“ betonte generell, dass das Abstellen der Autos auf der Hauptstraße korrekt und nicht verboten sei. Die Stammtisch-Runde schloss eine weitere Parkaktion auf der Hauptstraße nicht aus. Wenn es eine weitere Aktion geben sollte, dann werde sie ohne Ankündigung über die Bühne gehen, damit es beispielsweise bewusst bei Pendlern zur Hauptverkehrszeit am frühen Morgen zu einer Zeitverzögerung kommt.

Manuel Schwarz betonte, dass bei1400 Unterschriften und Unterstützern das sogenannte „Quorum“ erreicht sei und damit von den zuständigen Entscheidungstragenden eine Stellungnahme eingefordert werden könne. Erreichen sie innerhalb von einem halben Jahr diese Anzahl an Unterschriften, erhalte man eine öffentliche Anhörung. Wird das Vorhaben von 1400 Unterschriften erreicht, müsse laut Schwarz Landrat Stefan Bär eine Stellungnahme abgeben.

Die lose Organisation „Nendingen macht mobil“ macht hauptsächlich durch einen QR-Code und dem entsprechenden Internet-Link auf ihre Petition aufmerksam, die über die Online-Plattform „openPetition“ abgewickelt wird.