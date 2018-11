Der städtische Kindergarten in Nendingen wird im kommenden Jahr erweitert. Das hat Oberbürgermeister Michael Beck am vergangenen Mittwoch in der Ortschaftsratssitzung bei der Vorberatung des Haushaltsplanes mitgeteilt. Ebenso ist auf der Sitzung die erneute Verkehrsregeländerung auf der Bräunisbergstraße diskutiert worden.

Für das Bauvorhaben sind dafür 1,25 Millionen Euro eingeplant. Zum einen entsteht am südlichen Teil des Gebäudes eine Erweiterung für zehn Kinderkrippenplätze. Der Anbau wird deshalb einen Krippenraum und einen Schlafraum enthalten, sowie ein Holzdeck.

Der größere Anbau knüpft am westlichen Teil des bestehenden Gebäudes Richtung Kinderspielplatz an. Dort entstehen Räume für eine Kindergartengruppe mit bis zu 25 Plätzen. Dafür wird ein Schlafraum, ein Gruppen- und Kleingruppenraum sowie ein Personalraum geschaffen. Zudem werden die Sanitärräume und der Flur erweitert.

Baubeginn 2019

Laut dem Architekturbüro Moser soll 2019 Baubeginn sein. Bis zur Fertigstellung dauere es rund ein Jahr. Laut Klaus Jansen von der Stadtverwaltung Tuttlingen soll mit der Erweiterung auf künftigen Bedarf reagiert werden können und zwar so, dass die Räumlichkeiten auch für Ganztagesgruppen genutzt werden können.

Durch den Erweiterungsbau verkleinert sich die Freianlage – und das bei wachsender Anzahl an Betreuungsplätzen. Der angrenzende öffentliche Spielplatz soll bei einer Freiraumplanung im Frühjahr deshalb mit einbezogen werden. Der Spielplatz biete die Möglichkeit, erforderliche Spielräume für den Kindergarten anzubieten, da er ein großzügiges Flächenangebot besitze.

Ortsvorsteher Franz Schilling ging im vollbesetzten Rathaussaal weitere Anmeldungen von Investitionen für den Haushaltsplan 2019 durch. Eine halbe Millionen Euro ist für die Erschließung des Baugebiets „Unter dem Hägle“ geplant und 150 000 Euro für die Baugeländeerschließung Brenner.

158 000 Euro sind für die Feuerwehr vorgesehen, die damit unter anderem einen Gerätewagen und ein Rettungsboot anschaffen und das Feuerwehrhaus sowie die Außenanlagen aufwerten kann.

Für die Sanierungen der Fronhofstraße, Halldorfer Straße, Altentalstraße und die Grundsanierung der Mühlheimer Straße sind mittlerweile ganz traditionell weitere finanzielle Mittel eingeplant. 230 000 Euro kommt der Sanierung und einer Bewässerung des oberen Rasenplatzes auf dem Häldele zugute. Weitere 50 000 Euro stehen für die Ortsteil-entwicklung im Haushaltsplan.

Die erneute Änderung der Verkehrsregel in der Bräunisbergstraße war nochmals Thema auf der Sitzung. Rückblick: Jahrelang galt die Vorfahrtsregel auf dieser Straße. Um die Raser auszubremsen und auch aus Sicherheitsgründen unter anderem für die Kinder und Schüler, beschloss der Ortschaftsrat, die Regel zu in einer Rechts-vor-Links-Regel abzuändern. Nachdem dies für wenige Wochen entsprechend abgeändert wurde, verkündete OB Beck vor mehreren Wochen in einer Gemeinderatssitzung, dass aufgrund der Buslinie die alte Regel wiederhergestellt werde, was aktuell der Fall ist.

Ortschaftsrat darf nur Empfehlung abgeben

In der Sitzung betonte Johannes Hamma, der bei der Stadt für die Sicherheit und Ordnung zuständig ist, dass der Ortschaftsrat lediglich eine Empfehlung abgegeben habe, da dieser rechtlich gar keine straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen beschließen könne. Dass auf der Bräunisbergstraße gerast werde, könne Hamma nicht bestätigen. Nach zwei Geschwindigkeitskontrollen hätten sich 85 Prozent aller Fahrer an die Vorgaben gehalten. Laut ihm konnte man deshalb diese Straße durchaus mit der Vorfahrtsregelung ausstatten. Er könne sich stattdessen beispielsweise ein entsprechendes Piktogramm auf der Straße vorstellen, dass die Fahrer auf die Straßenquerung von Kindern hinweist.

Rätin Rosmarie Szymanski empfand es als „befremdlich“, dass das Gremium über die erneute Änderung der Regel nicht informiert worden sei und ergänzt: „Wir müssen uns manchmal überlegen, warum wir hier zusammensitzen und uns Gedanken machen“, so ihre Anregung zum Thema der geänderten Verkehrsregel. Als „Schlag ins Gesicht“ bezeichnet Rat Klaus Braun die erneute Änderung. Der Beschluss des Ortschaftsrates sei mit einem „Handstrich vom Tisch“ gewischt worden. Auch mehrere Bürger äußerten sich auf der Sitzung wenig begeistert über die Vorfahrtsregel.

Der Ortsvorsteher zeigte sich bei den Bekanntgaben erfreut, dass bei den Bushaltestellen nahe der Metzgerei ein Zebrastreifen angebracht wurde.