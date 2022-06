Nendinger Flohmarkt findet am 16. Juli wieder statt

Nach zweijähriger Zwangspause ist es wieder soweit: Am Samstag, 16. Juli, geht der 23. Flohmarkt in der Ortsmitte von Nendingen wieder an den Start. Auch dieses Jahr werden laut Veranstalter ASV Nendingen wieder etwa 125 Aussteller Trödel, Antikes, Nippes, Klamotten „oder einfach nur Sachen, die rumstehen und fort müssen“, anbieten. Erwartet werden wieder Anbieter aus Nendingen sowie der näheren und weiteren Umgebung. Auch Vereine, die ihre Vereinskasse aufbessern möchten, sind auf dem Markt vertreten.

Der Markt ist seit Wochen ausverkauft. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Händler nur mit Reservierungsbestätigung auf den Platz gelassen werden. Eine Ausnahme gibt es für Kinder. Sie haben die Möglichkeit, ohne Anmeldung ihre Spielsachen anzubieten, ihre Teilnahme ist kostenfrei. Das heißt: Einen freien Platz auf dem Marktgelände suchen, Ware ausbreiten und feilschen wie die „Großen“.

Im Bereich des alten Schulhauses werden 15 überdachte Marktstände platziert, die der Veranstaltung ein besonderes Flair verleihen sollen. Die weiteren Stände befinden sich in den angrenzenden Straßen, dort wird der Trödel unter Pavillons, auf der Straße oder direkt vom Anhänger weg verkauft.

„Unser Markt ist weit über die Ortsgrenzen bekannt und gilt als einer schönsten und größten im Großraum Tuttlingen, Oberes Donautal, Heuberg und Hegau“, ist Organisator Frank Meixner überzeugt. Viele Besucher kämen regelmäßig. Wie es sich für einen richtigen Flohmarkt gehört, wird mit dem Feilschen bereits um 7 Uhr begonnen, Verkaufsschluss ist gegen 17 Uhr. Der Markt findet bei jedem Wetter statt.

Die Bewirtung erfolgt durch den ASV Nendingen. Für Kaffee, Sekt und Kuchen ab dem Morgengrauen sowie Speisen und Getränke für Aussteller, Jäger und Sammler ist gesorgt. Die Bewirtung erfolgt vor dem Ringerlokal, dass sich mitten auf dem Flohmarktgelände im Bereich der Schule befindet.

Die Einnahmen aus den Standgeldern werden größtenteils an gemeinnützige Vereine gespendet, zuletzt etwa das Frauenhaus, Phönix oder die Nachbarschaftshilfe Nendingen.