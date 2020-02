Die Wanderungen und Veranstaltungen der Ortsgruppe Nendingen des Schwäbischen Albvereins sind 2019 auf großes Interesse gestoßen. Es wurden 266 Teilnehmer bei den 15 angebotenen Wanderungen registriert. Die Zahl der Mitglieder ist mit 140 konstant.

In seinem Jahresrückblick in der Albvereinsstube resümierte Vertrauensmann Dietmar Zahner bei der Hauptversammlung „ Es war ein erfreuliches, aber auch arbeitsreiches Geschäftsjahr, denn neben Wanderungen mussten besondere Veranstaltungen und Aktionen bewältigt werden.“ Beispielhaft nannte er die Gau-Tagung der Naturschutzwarte in Nendingen und den Familienaktionstag. In der Albvereinsstube wurden 68 Veranstaltungen und Treffs durchgeführt.

Über eine gute Finanzlage berichtete Kassenwart Bruni Vogt. Aufgrund des Ausscheidens von Kassenprüfer Erwin Schaal wurde als Nachfolger Thomas Schwarz gewählt.

Ilse Schnepf stellte den Wanderplan 2020 vor. Höhepunkte werden sein: eine Wanderung um den Höchsten (5. Juli), Besuch der Landesgartenschau in Überlingen (24. Mai), eine Wandertour entlang der „Schliechemklamm (21. Juni) und der „Tag des Baumes“ im Nendinger Schulwald. Die Vereine der ARGE Tuttlinger Umweltschutz- und Wandervereine werden am 19. April zu diesem Ereignis zum Schulwald im Ehental wandern und den Baum des Jahres, eine Robinie, pflanzen. Die weiteren wichtigsten Termine: Frühjahrswanderung 22. März, Höhlenfest Mühlheim (21.Mai), Fest unter den Schulhoflinden (19. August), Donaufelsengarten Gutenstein (20. September).