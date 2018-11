Nendingen vor schwerem Spiel in Tuningen

Die Mannschaften der Fußball-Kreisligen B und C im Bezirk Schwarzwald können sich bereits die spielfreie Winterpause gönnen. Für die Teams der Kreisliga A 2 ist am Samstag der zweite Rückrundenspieltag angesetzt. Der Blick geht nach Tuningen, wo der SV Tuningen mit einem Heimsieg über den VfL Nendingen den zweiten Platz festigen will. Der Tabellenführer FSV Schwenningen ist spielfrei, muss aber am kommenden Wochenende noch das ausgefallene Spiel gegen den FSV Denkingen nachholen.

SV Wurmlingen – SV Seitingen-Oberflacht (Sa., 14.30 Uhr/Vorrunde 1:3). Die zuletzt zweimal ungeschlagenen Wurmlinger müssen den Blick nach wie vor nach unten richten. Mit dem Heimvorteil sollte das Ergebnis aus dem Hinspiel aber gedreht werden können. Der SVSO hat zuletzt nicht überzeugt.

SG Fridingen/Mühlheim II – SpVgg Trossingen II (0:4). Die Spielgemeinschaft hat auf dem Ettenberg etwas gutzumachen. Das 0:4 aus dem Hinspiel war für die Donautal-SG eine Enttäuschung. Auswärts ist die zweite Trossinger Mannschaft nicht so stark wie daheim.

FSV Denkingen – SC 04 Tuttlingen II (2:2). Die Gäste mussten zuletzt „mit dem letzten Aufgebot“ antreten. Wenn dies auch am Samstag Nachmittag der Fall sein sollte, geht der FSV Denkingen als klarer Favorit auf den Platz.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Kolbingen (0:5). In Kolbingen gab es für Fatihspor nichts zu holen. Ob es die Platzherren im Rückspiel besser machen können, muss bezweifelt werden. Die junge Kolbinger Elf muss als Favorit gesehen werden.

SV Tuningen – VfL Nendingen (1:1). Gastgeber SV Tuningen will den zweiten Tabellenplatz mit einem Heimsieg über das Schlusslicht VfL Nendingen festigen. Alles andere als ein Gastgeber-Erfolg wäre eine Überraschung.

TV Wehingen – FC Frittlingen (3:4). In der Hinrunde war es am Ende eine knappe Sache. Auch am Samstag wird es eine enge Angelegenheit werden. Der TVW setzt auf den Heimvorteil, der aber kein Garant für drei Punkte ist.