Nendingen unterliegt beim KAV Eisleben mit 15:17

Der ASV Nendingen muss am letzten Kampftag der Hauptrunde in der Deutschen Ringerliga (DRL) eine knappe 15:17-Niederlage beim KAV Eisleben hinnehmen. Damit schließt der ASV die Hauptrunde auf Platz 4 ab und muss nun im Januar in der K.o.-Runde gegen den Hauptrundenersten und Dauerrivalen Weingarten ran.

Im direkten Kampf um Platz 3 zieht der ASV erneut gegen Eisleben den Kürzeren. Nachdem man bereits im Hinkampf in der Tuttlinger Mühlaushalle eine empfindliche 8:21-Niederlage kassiert hatte, ging auch der Rückkampf in der Lutherstadt am Samstag knapp verloren.

Dabei startete der ASV mit einem Polster von sechs Punkten Vorsprung in den Kampfabend, da Eisleben nur einen deutschen Ringer auf die Matte brachte. Doch auch Nendingen hatte mit Personalproblemen zu kämpfen: Da Rustam Ampar in den USA verweilte und Georgi Vangelov an einem Höhentrainingslager teilnahm, stand der ASV in der Gewichtsklasse 60 Kilogramm Freistil ohne Ringer da. Deshalb brauchte Eislebens dreimaliger Europameister Georgi Edishereshvili (60 kg, F) bloß die Matte betreten, um für sein Team vier Punkte kampflos abzuholen. Der erste echte Kampf wurde anschließend im Schwergewicht ausgetragen. Hier gab sich Mijain Lopez (130 kg, G) erneut keine Blöße und ließ dem aktuellen Vize-Europameister und amtierenden russischen Meister Vitali Shchur keine Chance. Der dreifache Olympiasieger in Reihen der Nendinger erkämpfte sich scheinbar mühelos einen Punktsieg.

Da die beiden deutschen Ringer Valentin Lupu (63 kg, G) und Jürgen Mildenberg (97 kg, F) klare Niederlagen einstecken mussten, übernahm Eisleben erstmals die Führung. Anschließend musste sich auch Andrej Perpelita (67 kg, F) knapp geschlagen geben und die Gastgeber lagen zur Halbzeit mit 14:8 vorne.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ Oleksandr Shyshman (87 kg, F) die Nendinger wieder hoffen. In seinem wohl besten Kampf für den ASV gelang Shyshman ein Sieg durch technische Überlegenheit, der Nendingen vier wichtige Punkte einbrachte. Durch den anschließenden knappen Sieg von Yabrail Hasanov (87 kg, F) verkürzte der ASV den Rückstand weiter. In einer verbissen geführten Auseinandersetzung verlor Denis Murtazin (72 kg, G) seinen Kampf nur knapp und gab einen Punkt zum 15:13 ab.

Mit der Niederlage Gadzhimurad Omarovs (77 kg, F) wuchs der Rückstand jedoch wieder auf vier Punkte. Auch Nendingens Siegringer Daniel Cataraga (77kg, G) gelang es im Schlusskampf nicht mehr, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Der U23-Weltmeister des Vorjahrs legte in gewohnt mitreißender Art los, holte aber nur einen Punktsieg, der lediglich Ergebniskosmetik darstellte.

Durch die Niederlage am letzten Kampftag rutscht Nendingen auf den vierten Platz ab und trifft nun im Halbfinale auf den Hauptrundenersten Germania Weingarten. Die Nordbadener fertigten am Samstag den KSV Ispringen mit 27:4 ab und ziehen als Hauptrundenerster in die K.o.-Runde. Voraussichtlich am 6. Januar wird der ASV den alten Dauerrivalen aus Weingarten in der Tuttlinger Mühlauhalle empfangen. Der Rückkampf in Weingarten ist auf den 11. Januar terminiert.