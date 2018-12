Nendingen schlägt KSV Ispringen 14:9

Dem ASV Nendingen ist mit einem 14:9-Sieg gegen den KSV Ispringen am Samstag die Qualifikation für das Halbfinale gelungen. Nach einem Fehlstart sorgten ausgerechnet die Ersatzringer für die wichtigen Punkte.

Die Stimmung in der Tuttlinger Mühlauhalle erreichte am Samstagabend einen Tiefpunkt, als Andrej Perpelita (63 kg, F) völlig chancenlos eine deutliche Punktniederlage (PN 0:8) gegen Arsen Harutyunyan einstecken musste. Nach den ersten drei Kämpfen gegen den KSV Ispringen lagen die Nendinger Ringer mit 0:7 hinten und mussten am Wochenende obendrein auf ihren Punktegarant Zurabi Iakobishvili (72 kg, F) verzichten. Der Ex-Weltmeister musste seinen Einsatz kurzfristig absagen, da er für den georgischen Verband an einem Turnier in Russland starten muss. „Nach dem Fehlstart hatte ich, ehrlich gesagt, fast nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch umbiegen können“, gibt auch ASV-Geschäftsführer Markus Scheu zu.

Doch der beherzte Auftritt von Aleksandr Shyshman (97 kg, G) lließ unter den 500 Zuschauern Hoffnung aufkeimen: Dem Ukrainer gelang es völlig überraschend, in einem spannenden Kampf gegen den WM-Dritten des Vorjahrs, Revazi Nadareishvili, die Oberhand zu behalten und die ersten Punkte für den ASV einzufahren. Vor der Pause trumpfte auch Donior Islamov (67 kg, G) groß auf und besiegte seinen Gegner Maxim Sacultan deutlich nach 1.34 Minuten (DQ 8:0).

Spätestens zu Beginn der zweiten Hälfte sprang der Funke auch auf das Publikum über und der ASV ging durch zwei Ersatzleute in Führung. Gerade mal 2.31 Minuten benötigt Jabrayil Hasanov (87 kg, F), um Andrej Sokalski durch technische Überlegenheit (TÜ 16:0) zu besiegen. Anschließend rettete der kurzfristig eingesprungene „Iakobishvili-Ersatzmann“ Valyiev Zalimkhan (72 kg, F) einen knappen Punktsieg über die Ziellinie (PS 6:5). Dabei ließ sich der Aserbaidschaner auch von einer blutenden Nase nicht aus dem Konzept bringen. Mit den Siegen von Ex-Weltmeister Zhan Belenyuk (87 kg, G) und U23-Weltmeister Daniel Cataraga (77kg, G) gewann der ASV sechs Kämpfe in Folge und sicherte sich noch vor dem letzten Kampf des Abends den Sieg über Vorjahresmeister Ispringen.

Durch den 14:9-Erfolg zog Nendingen in der Tabelle am KSV Ispringen vorbei und belegt nach dem Ende der Hauptrunde Platz drei. Im Halbfinale trifft der ASV nun auf den VfK Schifferstadt und geht damit dem souveränen Hauptrunden-Ersten Germania Weingarten erstmal aus dem Weg. Gegen Schifferstadt musste man zwar im September eine bittere 6:19-Heimniederlage einstecken, konnte aber vor zwei Wochen ersatzgeschwächt lange gut mithalten. DRL-Präsident Dr. Werner Koch sieht Nendingen im Duell gegen Schifferstadt gar in der Favoritenrolle: „Ich glaube, mit der Mannschaft kann der ASV auch bis ins Finale vorstoßen!“

Die Kämpfe im Einzelnen (ASV Nendingen – KSV Ispringen 14:9): Nendingen zuerst genannt: 60 kg G: Ivan Cherkas – Roman Amoyan 0:3 (PN 1:10). - 130 kg F: Georgi Sakandelidze – Nicholas Gwiazdowski 0:1 (PN 2:3). - 63 kg F: Andrej Perpelita – Arsen Harutyunyan 0:3 (PN 0:8). - 97 kg G: Aleksandr Shyshman – Revazi Nadareishvili 1:0 (PS 2:2). - 67 kg G: Donior Islamov – Maxim Sacultan 4:0 (DQ 8:0). - 87 kg F: Jabrayil Hasanov – Andrej Sokalski 4:0 (TÜ 16:0). - 72 kg F: Valyiev Zalimkhan – Usman Shakhgiriev 1:0 (PS 6:5). - 87 kg G: Zhan Belenyuk – Roberti Kobliasvili 2:0 (PS 6:2). - 77 kg G: Daniel Cataraga – Igor Besleaga 2:0 (PS 5:2). - 77 kg F: Evgheni Nedealco – Davit Tlashadze 0:2 (PN 3:8).