Nendingen prüft Titelfavoriten Schwenningen

Der vierte Spieltag bringt in der Fußball-Kreisliga A 2 am Sonntag nur sechs Begegnungen, nachdem die Paarung SV Seitingen-Oberflacht gegen den FSV Denkingen bereits am Freitag ausgetragen worden ist. Gespannt darf man sein, wie sich die hochgehandelte FSV Schwenningen beim VfL Nendingen präsentiert und ob der SV Kolbingen daheim den ersten Platz gegen den TV Wehingen verteidigen kann. Der FC Frittlingen ist im 15er-Feld spielfrei.

SpVgg Trossingen II – FV Fatihspor Spaichingen (So., 13 Uhr). Die Gäste aus Spaichingen haben in drei Spielen schon 16 Gegentreffer hinnehmen müssen. In Trossingen wollen die Gastgeber mit einem klaren Erfolg Tor- und Punktekonto aufbessern.

SC 04 Tuttlingen II – SV Tuningen. Der Sieger dieser Partie bleibt zunächst im vorderen Tabellendrittel. Der Heimvorteil spricht für die 04-Reserve, die zuletzt in Spaichingen gewonnen hat, während der SVT daheim gegen den SV Kolbingen 3:4 verloren hat.

SV Kolbingen – TV Wehingen (So., 15 Uhr). Jetzt muss der SV Kolbingen daheim gegen den TV Wehingen die Tabellenführung verteidigen. Zuletzt waren beide Teams unter den Siegern. Die Gäste wären mit einem Unentschieden sicher nicht unzufrieden.

VfL Nendingen – FSV Schwenningen. Gegen den hohen Favoriten FSV Schwenningen bleibt dem VfL daheim auf dem „Häldele“ nur die Außenseiterrolle. Die kann ihm recht sein. Abgerechnet wird erst nach dem Schlusspfiff.

SV Egesheim – SV Wurmlingen. Der Aufsteiger SV Egesheim ist schon am dritten Spieltag (zuletzt war der SVE spielfrei) stark gefordert. Wenn man nicht gleich im Tabellenkeller daheim sein will, ist eine Punkteteilung gegen den SV Wurmlingen das Minimalziel.

SV Renquishausen – SG Fridingen I/Mühlheim II. In Renquishausen gibt mit der SG Fridingen/Mühlheim ein Aufsteiger seine Visitenkarte ab. Die Spielgemeinschaft will nach dem gelungenen Start nicht mit leeren Händen heimfahren.