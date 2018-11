Nendingen kommt in Tuningen 0:7 unter die Räder

In der Fußball-Kreisliga A 2 hat der zweite Rückrunden-Spieltag am Wochenende an der Tabellenspitze keine Änderung gebracht. Der spielfreie Tabellenführer FSV Schwenningen führt bei zwei Spielen weniger gegenüber dem Tabellenzweiten SV Tuningen (7:0 gegen den VfL Nendingen) mit einem Zähler mehr nach wie vor die Tabelle an. Auf dem dritten Rang folgt der SV Renquishausen nach dem 5:2-Erfolg beim SV Egesheim. Vierter ist jetzt die Spielgemeinschaft SV Fridingen I/VfL Mühlheim II nach dem 5:0 gegen die Trossinger Reserve. Für fünf Mannschaften geht es jetzt in die Winterpause, der Rest muss am kommenden Wochenende die ausgefallenen Spiele des 13. Spieltags noch nachholen.

SV Egesheim – SV Renquishausen 2:5 (1:3). - Tore: 0:1 (4. Minute), 0:2 (27.), 0:3 (34.) alle Marius Butz, 1:3 (35.) Tim Dreher, 1:4 (47.) Marius Butz, 1:5 (60.) Ruben Grießhaber, 2:5 (87.) Alexander Rombach. - Schiedsrichter: Gabriel Marczok (Oberndorf.). - Zuschauer: 60. Die Gäste aus Renquishausen nahmen früh das Heft in die Hand. Mit einem lupenreinen Hattrick entschied Renquishausens Spielertrainer und Torjäger Marius Butz die Partie bereits in der ersten halben Stunde. Die Gäste hatten auch im zweiten Durchgang Vorteile. Egesheims Torjäger Tim Dreher war beim Gastgeber vielfach auf sich alleine gestellt.

SV Wurmlingen – SV Seitingen-Oberflacht 6:2 (2:1). - Tore: 0:1 (7. Minute/Foulelfmeter) Mischa Endres, 1:1 (25.) Jannick Pape, 2:1 (35.) Giuseppe Mazzola, 3:1 (51.) Sener Kalayci, 4:1 (55.) Jannick Pape, 4:2 (67.) Mischa Endres, 5:2 (71.) Jannick Pape, 6:2 (85.) Ümit Cakici. - Schiedsrichter: Lothar Gaiser (Winterlingen). - Zuschauer: 90. Die Gastgeber erwischten einen Glanztag. Sie lieferten eine reife Leistung ab und hätten sogar noch höher gewinnen können. Überragende Akteure auf dem Platz waren der gut leitende Schiedsrichter und der dreifache Torschütze Pape, den die Seitinger nicht in den Griff bekamen.

SG Fridingen/Mühlheim – SpVgg Trossingen II 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 (16. Minute), 2:0 (36.) beide Stefan Rebholz, 3:0 (42.) Leonardo Schillaci, 4:0 (65.) Robin Schad, 5:0 (82.) Eigentor. - Schiedsrichter: Richard Türk (Albstadt). - Zuschauer: 60. - Besondere Vorkommniss: beim Stande von 3:0 gibt der Schiri einen Treffer der Spielgemeinschaft wegen angeblichem Abseits nicht. Die Trossinger Reserve gab, vor allem in der zweiten Hälfte, einen schwachen Gegner ab. Wenn die SG-Stürmer zum Schluss noch etwas besser getroffen hätten, wäre der Sieg Toren höher ausgefallen. Beim Stand von 3:0 erkannte der Unparteiische einen Treffer der Gastgeber wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht an.

FSV Denkingen – SC 04 Tuttlingen II 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 (29. Minute/Foulelfmeter) Dia Al Deen Al Koleb, 1:1 (33.) Sven Burkert, 2:1 (51.) Timo Klumpp, 3:1 (65.) Maxim Diez. - Schiedsrichter: Markus Erath (VS-Villingen). - Zuschauer: 70. - Besonderes Vorkommnis: gelbrote Karte gegen SC 04 II (75.). Die Gäste gingen durch einen Strafstoß in Front, mussten aber schon vier Minuten später den Ausgleich hinnehmen. Nach Wiederanspiel zur zweiten Halbzeit nahm Denkingen das Spiel in die Hand und kam am Ende zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Kolbingen 2:5 (2:3). - Tore: 0:1 (6. Minute) Eigentor, 1:1 (19.) Samet Arslan, 1:2 (24.) Maximilian Amann, 1:3 (28.) Valentin Hipp, 2:3 (41.) Ümüt Öztürk, 2:4 (81.) Valetin Hipp, 2:5 (90.) Maximilian Amann. - Schiedsrichter: Murat Avlayici (Bad Saulgau). - Zuschauer: 50. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung. Kolbingen traf in der zweiten Hälfte noch zweimal den Pfosten. Gegen Ende des Spiels ließ Fatihspor stark nach. Wenn da der Gast noch etwas konzentrierter gespielt hätte, wäre ein noch klarerer SVK-Sieg herausgesprungen.

SV Tuningen – VfL Nendingen 7:0 (3:0). - Tore: 1:0 (4. Minute) Yannick Heinrich, 2:0 (21.), 3:0 (36.) beide Alexander Wipf, 4:0 (60.) Luca Riggia, 5:0 (68.) Alexander Wipf, 6:0 (79.) Luca Ruggia, 7:0 (85.) Mike Gößwein. - Schiedsrichter: Manuel Kienzle (Horb). - Zuschauer: 80. Die Gastgeber gewannen auch in dieser Höhe verdient. Mit seinen beiden Treffern hatte Wipf schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse gesorgt. Beim Gast VfL Nendingen lief vor allem im Spiel nach vorne nur wenig zusammen.

TV Wehingen – FC Frittlingen 1:5 (0:3). - Tore: 0:1 (15. Minute) Fabio Gallinaro, 0:2 (40.) Fabian Müller, 0:3 (42.) Marco Hermle, 0:4 (48.) Senad Sallaku, 0:5 (68.) Fabio Gallinaro, 1:5 (71.) Eigentor. - Schiedsrichter: Felix Streibert (Konstanz). - Zuschauer: 70. Auf dem Gosheimer Kunstrasenplatz gab es für die Wehinger nichts zu holen. Die Gäste bestimmten das Geschehen. Am Ende musste ein Eigentor der Frittlinger noch für das Wehinger Ehrentor herhalten.