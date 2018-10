Nendingen erwartet SVW zum Kellerduell

Der Tabellenführer FSV Schwenningen steht am 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 vor einer lösbaren Hausaufgabe. Der schärfste Verfolger, Bezirksliga-Absteiger SV Seitingen-Oberflacht, trifft bei der SpVgg Trossingen II auf einen nicht zu unterschätzenden Gegner. Für den VfL Nendingen und den SV Wurmlingen ist das direkte Aufeinandertreffen richtungsweisend. Spannung verspricht die Paarung SV Kolbingen gegen Aufsteiger SV Egesheim, nachdem der Gast seinen ersten Sieg eingefahren hat.

SpVgg Trossingen II – SV Seitingen-Oberflacht (So., 13 Uhr). Die Trossinger Reserve hat bisher noch keine Heimniederlage kassiert. Der Gast aus der Nachbarschaft hat drei Siege hintereinander eingefahren und ist in der Favoritenrolle.

SC 04 Tuttlingen II – SV Renquishausen. Zuletzt hat die SC 04-Reserve knapp in Seitingen-Oberflacht verloren. Der SVR hat das Heuberg-Derby gegen Kolbingen gewonnen. Das dürfte den nötigen Auftrieb für das schwere Auswärtsspiel in Tuttlingen geben.

SV Kolbingen – SV Egesheim (So., 15 Uhr). Die Gastgeber wollen gegen Aufsteiger Egesheim Wiedergutmachung für die Niederlage in Renquishausen betreiben. Der SVE hat als Vorletzter nichts zu verschenken und auswärts noch nicht gewonnen.

VfL Nendingen – SV Wurmlingen. Für beide Teams hat dieses Spiel große Bedeutung. Der Sieger verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf, für den Verlierer wird es eng. Die Gastgeber haben nur das Heimspiel gegen die SpVgg Trossingen II (3:2) gewonnen.

FC Frittlingen – SG Fridingen I/Mühlheim II. Die Gastgeber haben vier Spiele hintereinander nicht verloren. Mit der SG aus dem Donautal kommt ein Team, das gegen Spitzenreiter Schwenningen (0:0) eine starke Leistung gezeigt hat. Ein Remis scheint nicht ausgeschlossen.

FSV Schwenningen – FSV Denkingen. Im Schwenninger Moos hat in dieser Runde noch kein Gegner gewonnen. Die Denkinger sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der erste Auswärtssieg ist dem FSV aber nicht zuzutrauen.

TV Wehingen – FV Fatihspor Spaichingen. Der Gast hat bisher nur in Wurmlingen gewonnen. In Wehingen dürften die Punkte am Ort bleiben. Ein Zähler wäre für den FV schon ein Achtungserfolg.