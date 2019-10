Nendingen bringt Titelanwärter ins Schwitzen

Der Ringer-Oberligist ASV Nendingen hat den Tabellenführer AB Aichhalden ins Schwitzen gebracht. Die Entscheidung zum 12:11-Sieg des ABA fiel erst im letzten Kampf.

Der Kampf in der Gewichtsklasse bis 75 kg wurde vorgezogen. Hier stand Stefan Rutschmann gegen Christian Bantle auf verlorenem Posten und musste sich unterlegen geschlagen geben. Anschließend kam Ghenadie Tulbea zu einem kampflosen Sieg. Ungeplant schwer hatte es Ivan Polisiuc in der Klasse bis 130 kg. Gegen Andreas Trost war er zwar der aktivere Ringer, kam aber zu keinen technischen Wertungen. Dennoch siegte er mit 2:1-Wertungspunkten, da sein Gegner zweimal wegen Passivität ermahnt werden musste.

Einen Kampf, der an Schnelligkeit und Aggressivität kaum zu überbieten war, erlebten die Zuschauer in der Klasse bis 61 kg. Hier stand Veaceslav Mamulat dem Bulgaren Radostin Shindov gegenüber. Mamulat war der fittere und cleverere Ringer und siegte verdient mit 5:1-Punkten.

Marc Buschle hatte den starken Michael Manea als Kontrahenten. Gegen den jungen Spitzensportler fand Buschle nicht die richtigen Mittel und unterlag mit 4:6-Punkten. Beeindruckend war, wie Buschle wenige Sekunden vor Kampfende noch eine Zweier-Wertung einfuhr und somit nur ein Mannschaftspunkt an Aichhalden ging.

Gleich nach der Pause machten die Aichhaldener aus dem 5:7-Rückstand durch einen kampflosen Sieg (66 kg, F) eine 9:7-Führung. Einen wichtigen Kampf hatte Max Stumpe in der Klasse bis 86 kg. Nachdem er schnell in Führung ging, kam sein Gegner Roman Brüstle aber immer besser in den Kampf und siegte noch mit 6:4-Punkten.

Wie ein Tornado fegte Lorenz Brüstle über die Matte und brachte den Nendinger Trainer Baris Diksu immer wieder arg in Bedrängnis. Zur Pause verbuchte Brüstle bereits sieben Punkte auf seinem Konto. In der zweiten Kampfhälfte war Diksu besser eingestellt und verkürzte noch auf 4:7. Mihai Ozarenschi hatte in der Gewichtsklasse bis 80 kg einen groß gewachsenen und unbequemen Gegner. Ozarenschi diktierte den Kampf gegen Pius Moosmann und kam zu einem 13:0-Punktsieg.

Vor dem letzten Kampf lagen die Aichhaldener 12:10 vorne. Es lag also an Tim Baur, gegen den erfahrenen Daniel Eberhardt noch etwas Zählbares für Nendingen mitzunehmen. Doch Baur verletzte sich bei einer der ersten Aktionen. Er konnte den Kampf unter Schmerzen zu Ende ringen und siegte mit 1:1-Punkten aufgrund der letzten Wertung. Die Aichhaldener kamen somit zu einem glücklichen 12:11-Gesamtsieg.

Der Kampfverlauf, Nendingen zweitgenannt: 75 kg G: Christian Bantle – Stefan Rutschmann 4:0 (TÜ 16:0). Stand: 4:0. - 57 kg F: Ghenadie Tulbea (Nendingen) kampflos Sieger. Stand: 4:4. - 130 kg G: Andreas Trost – Ivan Polisciuc 0:1 (PN 1:2). Stand: 4:5. - 61 kg G: Radostin Shindov – Veaceslav Mamulat 0:2 (PN 1:5). Stand: 4:7. - 98 kg F: Michael Manea – Marc Buschle 1:0 (PS 6:4). Stand: 5:7. - 66 kg F: Leon Liedgens (Aichhalden) kampflos Sieger. Stand: 9:7. - 86 kg G: Roman Brüstle – Maximilian Stumpe 1:0 (PS 6:4). Stand: 10:7. - 71 kg G: Lorenz Brüstle – Baris Diksu 2:0 (PS 7:4). Stand: 12:7. - 80 kg F: Pius Moosmann – Mihai Ozarenschi 0:3 (PN 0:13). Stand: 12:10. - 75 kg F: Daniel Eberhardt –Tim Baur 0:1 (PN 1:1). Endstand: 12:11.