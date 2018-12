Nendingen besiegt auch Tabellenführer Weingarten

Im letzten Kampf der Vorrunde in der Deutschen Ringerliga hat der ASV Nendingen am Sonntag in der Tuttlinger Mühlauhalle Germania Weingarten 14:11 besiegt. Der Kampf hatte keine Auswirkung auf die Reihenfolge in der Tabelle.

Wer am Sonntagnachmittag in die Gesichter der Sportler und Verantwortlichen beim ASV Nendingen blickte, konnte deutlich entspanntere Züge wahrnehmen als noch am Vortag. Durch den am Samstag gegen Ispringen sichergestellten Einzug ins Halbfinale, war von einigen Akteuren eine sichtbare Last abgefallen.

Nachdem der ASV wie am Vortag zunächst einem klaren Rückstand hinterherlaufen musste, gelang es den Nendingern, mit deutlichen Siegen das Blatt zu wenden und dem Tabellenführer aus Weingarten die erst zweite Saisonniederlage zuzufügen. Jabrayil Hasanov (87 kg, F) und Daniel Cataraga (77 kg, G) gelangen klare Siege durch technische Überlegenheit und Zhan Belenyuk (87 kg, G) kam gegen Jan Fischer sogar zu einem Schultersieg. Fischer und Adam Juretzko waren die einzigen Deutschen, die in der Mühlauhalle auf die Matte gingen. Obwohl Germania Weingarten am Ende des Kampftages sechs der zehn Auseinandersetzungen für sich entscheiden konnte, fuhr der ASV Nendingen durch die drei klaren 4:0-Siege in der Summe den Sieg ein (14:11). Die restlichen zwei Punkte für die Gastgeber steuerte der Schwergewichtler Giorgi Sakandelidze (130 kg F) bei.