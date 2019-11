Die Tage des alten Firmengebäudes des Medizintechnikunternehmens Treu-Instrumente sind gezählt. Im Frühjahr sollen die Bagger auf dem Grundstück in der Nendinger Altentalstraße anrücken und Platz für drei neue Wohngebäude mit insgesamt 23 Wohneinheiten schaffen.

Seit 1956 stellte die Firma Treu-Instrumente in der Altentalstraße in Nendingen chirurgische Instrumente und Implantate her. Über 60 Jahre beschäftigte das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter auf dem mittlerweile ehemaligen Firmengelände. 2003 zog die Produktion in den Gewerbepark Take Off nach Neuhausen um. Seither ist es ruhig um das leerstehende Gebäude in Nendingen.

Die Eigentümer boten das 2900 Quadratmeter große Grundstück samt Gebäude schließlich vor etwa zwei Jahren der Denkinger GmbH aus Jungingen zum Verkauf an. „Wir haben lange einen passenden Käufer gesucht, da wir das Gebäude in gute Hände geben wollten“, sagt Geschäftsführer Jörg Treu unserer Zeitung und ergänzt: „In den vergangenen 60 Jahren haben sich viele Freundschaften mit den umliegenden Nachbarn entwickelt. Das war einer der Hauptgründe für den Verkauf an die Denkinger, wohlwissend, dass eine saubere Bebauung und ein weiter gutes Wohnklima für die alten Nachbarn und die ganze Gemeinde entstehen wird“.

Der Projektsteuerer Rudolf Bleicher von der Denkinger GmbH war gleich beeindruckt von dem Areal: „Als wir das Grundstück angeschaut hatten, haben wir festgestellt, dass es wie eine kleine Oase mitten im Dorf ist, obwohl früher darauf Industrie beheimatet war“, sagt Bleicher. Das Grundstück habe einen „wunderschönen dörflichen Charakter“ und sei sehr ruhig gelegen. „Das hat uns dazu verleitet, dass wir von einem Konzept mit reinem Wohnungsbau Abstand gehalten und uns stattdessen entschieden haben, eine Mischung von Wohnungen und Reihenhäuser zu konstruieren, damit der Hauscharakter bleibt“, so Bleicher.

Die drei neuen Gebäude seien bewusst so angeordnet, dass „ein Dorf im Dorf, als kleine Oase entsteht“, wie der Projektsteuerer es bezeichnet. In der Mitte soll es einen grün angelegter Dorfplatz geben.

Auf dem ehemaligen Treu-Areal entstehen somit 23 Wohneinheiten: zwei Gebäude mit 18 Wohnungen und ein Reihenhaus mit fünf Wohnungen. Das Bauvorhaben kostet rund sechs Millionen Euro.

Nendingen besitze, vor allem durch die Wohnbaugebiete einen Zuwachs von jungen Familien, die wiederum ihre Eltern in der näheren Umgebung haben möchten. „Wir möchten mit den Wohnungen deshalb auch einem älteren Ehepaar die Möglichkeit bieten, nach Nendingen mitzuziehen, damit die Familien von den Großeltern bis zu den Enkeln in einem Ort leben können“, sagt Bleicher. Die Wohnungen seien alle barrierefrei geplant.

Anwohner müssen zudem nicht mit einem Mehraufkommen von parkenden Autos rechnen, denn die „ganze Parksituation ist komplett unterirdisch als Tiefgarage mit 38 Plätzen organisiert“, berichtet Bleicher. Das führe dazu, dass es vom Gehweg aus nur ein kleiner Fußweg bis in die Anlage ist. Ansonsten finde dank der Tiefgarage „auf der Anlage kein Autoverkehr statt und sie ist somit 100 Prozent verkehrsberuhigt“, versichert der Projektsteuerer. Ein weiterer Vorteil der unterirdischen Parkgelegenheit: Nach jeder Hauswand beginne sofort der Grünanteil – und das rundum.

Rechtlich hätte die Denkinger GmbH die Möglichkeit gehabt, zwei Zufahrten zu machen. Eine von der Altentalstraße und von hinten über das bestehende Wohngebiet über die Falkenstraße. „Das wollten wir nicht, denn dann würde sich eventuell der Verkehr über die Wohnsiedlung erhöhen“, erklärt Bleicher. Sechs Außenstellplätze stehen dort für Besucher, Postfahrzeuge oder den Arzt bereit.

Bleicher plant mit dem Abriss des bestehenden Firmengebäudes Anfang März nächsten Jahres. „Wir gehen von einer Bauzeit von 14 Monaten aus“, sodass der Bauträger mit der Fertigstellung der drei Gebäude im Sommer 2021 rechnet. Die Gebäude werden zwei Vollgeschosse besitzen und sollen ein helles, modernes und freundliches Erscheinungsbild bekommen.

Die Denkinger GmbH verkauft alle 23 Wohneinheiten – zum Teil auch an Kapitalanleger, die sie wiederum vermieten werden. „Wir haben viele Interessenten und eine hohe Resonanz. Das Konzept trifft anscheinend den Zeitgeist der Bevölkerung“, so Rudolf Bleicher abschließend.