„Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es ihm.“ Seit dem Jahr 1981 findet am 25. November der Internationale Tag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ statt. Der jährliche Aktions-/Gedenktag thematisiert Formen von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Anlässlich des Gedenktages wurde in Tuttlingen die Öffentlichkeit auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Mit einem Informationsstand und aufgestellten Statements des Frauenhauses Tuttlingen auf dem Marktplatz wurde auf aktuelle Zahlen und Fakten hingewiesen. Auch das Handzeichen bei häuslicher Gewalt als Notsignal wurde dargestellt.

Bürger und Bürgerinnen zeigten sich interessiert, wodurch informative und ergiebige Gespräche entstanden. Das Rathaus Tuttlingen setzte ebenfalls ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und beteiligte sich an der bundesweiten Fahnenaktion von Terre des Femmes.