Der gezielte Einsatz mentaler Kraft kann scheinbar unüberwindbare Grenzen aufheben: Das vermittelt Mentalcoach Thomas Baschab seit 1987 erfolgreich an Spitzensportler und Manager. Die Besucher seines Vortrags in der Angerhalle haben es im Rahmen der Erfolgsmacher-Reihe am eigenen Leib erfahren.

Vier Zuschauer heben auf ihren zwei ausgestreckten Zeigefingern eine fünfte, sitzende Person offenbar mühelos einen Meter in die Höhe. Beim ersten spontanen Versuch funktioniert das erwartungsgemäß nicht. Dem zweiten Versuch geht intensiver mentaler Input durch Thomas Baschab voraus. Dass nach dieser „mentalen Trockenübung“ das scheinbar Unmögliche gelingt, verblüfft Publikum und Ausführende gleichermaßen. „Mühelos“ haben die Hebenden die Aktion empfunden, während sich der Angehobene dabei „ganz sicher“ gefühlt habe.

Was sich nach Varietéprogramm anhört, gehört zum Vortrag eines der Pioniere des „mentalen Coachings“: Thomas Baschab. Mit dieser Demonstration veranschaulicht er seine These: Grenzen, die wir als „unüberwindbar“ eingestuft haben, schränken unser Handeln ein. „Mental muss man den Rahmen verlassen, der Dinge unmöglich erscheinen lässt“, lautet sein Prinzip, um anschließend diesen, oft nur im Kopf gesetzten Rahmen, für sich auch physisch aufzuheben. „Wo unsere Grenzen wirklich sind, werden wir vielleicht nie erfahren.“

Automatisch ablaufende Programme bestimmen laut Baschab unseren Alltag. Am Flipchart demonstriert er, wie die Begriffe „Morgenstern“ und „Abendstern“ unser Gehirn zur Arbeitsentlastung bereits für das darauffolgende Wort auf „-stern“ programmieren: Dabei müssten wir anstatt „Zwergel-Stern“ sinngebend „Zwerg-Elstern“ lesen. Für dieses Phänomen liefert Baschab eine Erklärung: „Wenn Ihr Verstand und Ihr Programm, das Sie in sich tragen, in Konflikt geraten, setzt sich das Programm durch.“

Die Flut an Informationen, die ständig auf uns hereinbricht, müsse gefiltert werden, um nicht unsere „Festplatte“ zu sprengen, erklärt Baschab. Nur vermeintlich Wichtiges leite unser Unterbewusstsein an unser Gehirn weiter. Ein bewusst gesetztes Ziel sei eines dieser Filter-Kriterien: „Wenn Sie ein orangenes T-Shirt kaufen wollen, sehen Sie plötzlich ganz viele Dinge in „orange“ auf Ihrem Weg durch die Stadt. Die Realität hat sich deshalb nicht verändert, verändert hat sich nur Ihre Wahrnehmung.“

Für wichtiger als die Frage nach dem „Wofür“ hält Baschab jedoch die Frage nach dem „Warum tue ich etwas?“: „Wenn Sie Ihrer Arbeit nur zum Geldverdienen nachgehen: Kündigen Sie jetzt. Sofort. Alles was wir tun, sollten wir mit Liebe tun.“ So könne vom Erfolgsdruck blockierten Spitzensportler schon helfen, die ursprüngliche Leidenschaft für ihren Sport wachzurufen, um plötzlich ungeahnte Leistungen freizusetzen.

Die Wirkung von Bildern auf unser Unterbewusstsein vermittelt Baschab beim „Pendeln“: Alle Zuschauer im Saal sollen ihre Hände, die Ringschrauben an Wollfäden halten, keinesfalls bewegen. Doch während Baschab sie auffordert, an bestimmte Pendelbewegungen zu denken, werden die plötzlich sichtbar. „Ihr Unterbewusstsein versucht das Bild umzusetzen“, erklärt er. „Es sendet ideomotorische, kleine unbewusste Impulse in den Arm. So kommt die Pendelbewegung in die Hand.“

Im Gegenzug betont Baschab: „Negative Gedanken setzen Ihr Energie-Potential herab“. Das erfahren mehrere Zuschauer auf der Bühne: Den eigenen Arm ausgestreckt, sollen sie dem Druck von Baschabs Hand Widerstand leisten. Was ihnen auch gelingt – bis sie mit Unangenehmem konfrontiert werden: die Erinnerung an das letzte verlorene Fußballspiel der Lieblingsmannschaft scheint die Kraft im Arm der Probanden genauso wegzublasen wie der bloße Anblick eines traurigen Smileys. Auch eine Plastiktüte auf dem Kopf eines Zuschauers hat den gleichen Effekt – der aber beim Jutebeutel an der gleichen Stelle – einem für den Körper angenehmeren Material – ausbleibt.

Mit einer Hausaufgabe entlässt Baschab sein Publikum: Zwei Minuten lang abends an Dinge denken, für die man an diesem Tag dankbar sein müsste – und zwei Minuten morgens an Dinge zu denken, auf die man sich freuen kann.