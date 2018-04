Ndow-Dreierpack bei Immendingens Sieg

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald haben sich die Topteams Geisingen und Gutmadingen mit einem Remis zufrieden geben müssen. Der SV TuS Immendingen gewann das zweite Spiel in Serie und machte einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen - SV Hölzlebruck 1:1 (1:0). Die Gastgeber machten sofort Druck und gingen durch Manuel Huber nach nicht einmal 120 Sekunden in Führung. In der Folge verpasste es der FCG aber bei seinen Chancen, ein 2:0 nachzulegen. Nach der Pause wurde der Gast in Überzahl stärker. Doch Gutmadingen hätte nach taktischen Umstellungen durchaus das 2:0 machen können. Ein Heimsieg schien zum Greifen nahe. Erst in der Nachspielzeit schlug der Gast noch zum 1:1 durch Patrick Koch zu. Tore: 1:0 Manuel Huber (2.), 1:1 Koch (90.+2). Schiedsrichter: Felix Baumert. Zuschauer: 150. Rot: Maximilian Huber (FCG, 43.).

FC Dauchingen - SV TuS Immendingen 3:6 (2:3). Dauchingen war personell schlecht besetzt. So musste sich auch Trainer Uli Bärmann in der zweiten Halbzeit noch einwechseln. Markus Mäder hatte das 1:0 für den Gastgeber auf dem Fuß. Auch Immendingen kam zu zwei klaren Chancen, die der Gast früh zum Doppelschlag und der 2:0-Führung nutzte. Nun war Dauchingen am Zug und verkürzte per Elfmeter. Doch statt des 2:2 nutzte Immendingen eine Flanke zum 1:3. Dauchingen kam wieder durch einen Kopfball heran. Auch nach der Pause ging das muntere Toreschießen im Wechsel zunächst weiter. Immendingen machte durch den dreifachen Torschützen Jaruka Ndow den 6:3-Auswärtssieg perfekt. Tore. 0:1 Martin (7.), 0:2 Lappanese (9.), 1:2 Zepf (19., Foulelfmeter), 1:3 Ndow (39.), 2:3 Geiger (45.), 2:4 Köhler (52.), 3:4 Mauer (57.), 3:5, 3:6 Ndow (61., 80.). Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen). Zuschauer: 100.

FV Tennenbronn - SV Geisingen 1:1 (1:1). Tennenbronn agierte auf dem eigenen Kunstrasen gleich überlegen und ging nach einem Eckball durch einen Kopfball von Benjamin Moosmann früh in Führung. Geisingen zeigte sich beim Ausgleichstor im Strafraum der Gastgeber energischer und Antonio Zubcic traf zum 1:1. Auch nach der Pause kam Tennenbronn zu einem Chancenplus. Aber das 2:1 wollte nicht fallen. Zumal Manuel Hilser in der 60. Minute viel Pech hatte und aus 20 Metern nur die Lattenunterkante des Gästetores traf. Tore: 1:0 Moosmann (8.), 1:1 Zubcic (26.). Schiedsrichter: Ralf Stampf (Freiburg). Zuschauer: 150.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FC Bräunlingen - FV Möhringen 6:1 (4:0). Der Tabellenführer ließ dem Gast keinerlei Chance. Nach der Pause nahm der Gastgeber das Tempo heraus und verwaltete bei zwei weiteren Toren den Vorsprung. Tore: 1:0 Gemeinder (28.), 2:0, 3:0, 4:0 Emminger (30., 34., 38.), 5:0 Andreotti (76., Foulelfmeter), 6:0 Tad (87.), 6:1 Eigentor (90.). Schiedsrichter: Bruno Beseler (Dillendorf). Zuschauer: 110.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Dauchingen II - SV TuS Immendingen II 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Neculai (65.), 0:2 Mehmetaj (77.), 1:2 Förg (82.). Schiedsrichter: Kai-Matthias Scheffler.

FV Tennenbronn II - SV Geisingen II 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Moosmann (13.), 2:0 Ernst (63.), 3:0 Ginter (69.), 4:0 Kaltenbacher (79.), 5:0 Schüle (87.), 6:0 Hummel (89.). Schiedsrichter: Fabian Benning.