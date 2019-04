Naturfreunde haben neuen Vorsitzenden

Leander Rist ist der Neue im Vorstandsteam der Naturfreunde Tuttlingen. Er folgte Gerhard Reuchlen nach und wurde bei der jüngsten Hauptversammlung einstimmig gewählt.

Rist wolle bei den Naturfreunden hauptsächlich die Verbindung zur vor zwei Jahren gegründeten Familiengruppe festigen und mithelfen, diese noch weiter zu vergrößern, heißt es in einer Pressemitteilung. Er tritt auch für die LBU in Tuttlingen bei der Kommunalwahl an.

Alle anderen Amtsinhaber stellten sich noch einmal zur Wahl. Das Dreier-Vorstandsteam besteht nun aus: Brunhilde Schöll, Hugo Stohr und Leander Rist. Des Weiteren bleibt Joachim Wick Kassierer und Gisela Binder Schriftführerin. Beisitzer sind Cvjeta Fritz, Hanne Fritz und Monika Sonnenfeld, die neu dazugekommen ist., Kassenrevisoren Elisabeth Horvath und Inge Hirsch. Da Kassenprüfer Hubert Schweikart verstorben ist, hat Inge Hirsch dieses Amt übernommen. Neu wurde Kurt Binder als Wanderführer gewählt, Gerhard Fritz ist weiterhin für die Senioren zuständig.

Gerhard Reuchlen wurde nach zehn Jahren verabschiedet, er übernimmt aber noch die Termine, die mit den verschiedenen Natur- und Umweltverbänden anstehen.