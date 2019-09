Narrenverein Honberger gründet Showtanzgruppe

Junge Menschen für die Fasnet begeistern, sie mit ins „närrische Boot“ des Narrenverein Honberger nehmen, das hat sich Marcel Slusalek, der Jugendwart des Narrenvereins Honberger zur Aufgabe gemacht. Unterstützt von Angelina Grimme und Elena Rudolf will er für die kommende närrische Saison eine Showtanzgruppe gründen und diese im Verein fest etablieren. Dafür werden interessierte Tänzer ab 14 Jahren gesucht.

„Eigentlich hatte ich die Idee eine Garde zu gründen, was von vielen Mitgliedern des Narrenvereins für gut befunden wurde“, erklärt Marcel Slusalek, der beim Kischtämännleball auch als Handwerksbursch Kannitverstan auf der Bühne steht und den Gästen den berühmten „närrischen Spiegel“ vor Augen hält. „Aber dann kam mir die Idee mit der Showtanzgruppe, da es bei der Fasnacht in Tuttlingen noch keine solche gab und gibt“, bemerkt er.

Seine Mitstreiterinnen fand er im Arbeitsumfeld bei Mutpol. Beide beginnen nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr ihr duales Studium, ebenfalls. Angelina Grimme aus Wehingen und Elena Rudolf aus Hettingen (wohnhaft in Tuttlingen) bringen Erfahrungen im Tanzen – und der Fasnet mit. „Ich bekam schon als Baby ein Hexenhäs“, erzählt Angelina Grimme lachend. Getanzt hat sie dann in der Schule, in der Paartanz angeboten wurde, später im Jugendtanzkreis Rottweil. „Ich habe bereits im Kindergartenalter in der Garde mitgetanzt, später auch in einer Showtanzgruppe“, berichtet Elena Rudolf.

Beide haben sich von der Begeisterung von Marcel Slusalek anstecken lassen und sprühen vor Tatendrang und Energie. Geplant ist erst einmal langsam anzufangen. „Wir denken an erste Auftritte innerhalb des Vereins, beim Kischtämännleball, der Senioren- und Kinderfasnet“, betonen beide. Gemeinsam mit ihrer Truppe wollen sie zunächst ein Motto finden, Ideen für Kostüme sammeln und danach die Choreographie ausarbeiten. „Selbstverständlich sind wir offen für Anregungen aus der Gruppe“, erklären Angelina und Elena.

Das Training soll einmal pro Woche stattfinden. „Wahrscheinlich am Donnerstag“, erklärt Elena Rudolf. Doch der genaue Termin soll dann mit den Tänzern abgesprochen und gefunden werden. Beide können sich vorstellen, „wenn wir genügend Tänzer finden“, die Showtanzgruppe in Zukunft auch unter dem Jahr auftreten zu lassen. „Bei Showtanzwettbewerben zum Beispiel, oder dem Stadtfest. Wir wollen aber niemanden überfordern, es soll für alle ein Hobby sein, das sie gerne und mit Begeisterung ausüben“, erklären Angelina Grimme und Elena Rudolf abschließend. Beide hoffen nun auf viele Tanzbegeisterte, die sich auch für die Fasnet interessieren.