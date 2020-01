Nun kann die Fasnet auch in Möhringen kommen: Seit Samstag strahlt der Gäste anziehende Narrenhimmel in Möhringen am Hechtplatz, nachdem die Zunfträte ihn mit freiwilligen Helfern angebracht hatten. Die ersten Narren sind gleich nach dem Bendelaufhängen zum großen Narrentreffen der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte nach Bad Cannstatt gereist. Außerdem werden sie am Narrentreffen in Pfullendorf und am Narrentreffen in Nendingen teilnehmen, bevor es in die heiße Phase der Fasnet mit dem Zunftball und den Fasnettagen im Februar geht. Am Fasnetmentig soll es einen Kinderzunftball in der Angerhalle geben.